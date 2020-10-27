知名YouTuber「放火」日前爆出桃色糾紛，上月他進JKF女郎青青閨房過夜，慘遭女方男友抓包，被強拍裸照並勒索25萬，事情鬧得沸沸揚揚，輿論滿天飛，有網友起底放火的情史，他過去曾跟「北一女神」蔡瑞雪傳緋聞多年，還有性感YouTuber「美麗妄娜」宣告跟他同居，但他卻是進了青青的房門，鬧出大新聞。

22歲的放火(李育群)經營YouTube頻道多年，風格幽默無俚頭，加上臉蛋可愛俊俏，深受青少年崇拜，頻道訂閱數破百萬，2016年更名列台灣YouTuber聲量第一名，近年他更準備拓展事業領域，嘗試進軍戲劇圈，沒想到如今會發生腥聞，給了錢但裸照還是流出，重創形象。

蔡瑞雪跟放火當年一同參加「YouTube 2017年終歡樂會」，之後成為好友經常曬合照，也常一起合作拍片，外界多認為兩人有著滿滿的CP感，去年女方拍愛情電影《陪你很久很久》殺青，放火還特地從新竹趕去探班，並請全劇組工作人員喝飲料，讓蔡瑞雪非常感動。

而日前他們一起拍片玩問快答，其中一題是「未來如果剛好有緣分，有沒有想過交往？」，蔡瑞雪寫下「沒有！永遠的家人～一輩子」，但放火卻是篤定一個字「會！」，還強調自己是認真的，而蔡瑞雪受訪時也說，因為拍片關係放火常來家裡，連媽媽都很喜歡他，還認他當乾兒子，兩人感情深厚不在話下。

只是沒想到上個月放火參加「瘋男」在W Hotel舉辦的中秋烤肉趴，認識火辣女郎青青，結束後跟女方相約回她位於信義區的套房，鬧出大事，網友好奇為何放火會喜歡上一個跟蔡瑞雪差這麼多的類型？為何是青青勝出？有網友直率點出關鍵原因「女生好大喔」，引發眾多網友怒留言吐槽，更有女生表示失望，大嘆：「男人喔…」，此題在PTT及Dcard掀起熱議。

(中時新聞網)