交通部推出的安心國旅補助將於10月底結束，因觀光發展基金見底，短期內也恐無法再推出補助，中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0」，號召500家業者提供500元優惠給旅客，上網下載補助券就能使用到明年底。

中台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰表示，7至10月安心旅遊補助促成了國旅大爆發，但11月之後恐會大崩盤，目前訂房量不及10月份的3成，旅宿業者都極為憂心。

中台灣觀光產業聯盟協會號召全台旅宿業自立自助，發起「安心遊2.0」計畫，預計與500家旅宿合作，提供500元優惠給旅客，截至今日為止，有近400家業者申請加入，包括基隆1家、台北21家、桃園7家、新竹15家、苗栗19家、台中29家、彰化6家、南投28家、嘉義2家、台南11家、高雄17家、屏東27家、宜蘭53家、花蓮37家、台東24家、金門19家、澎湖13家、馬祖6家。

業者也希望政府日後能再投40億元，補助住宿500元，加上民間業者自己加碼的500元，這樣就能帶動560億產值。相關「安心遊2.0」訊息，可至官網（http：／／save500.tw／）查詢。

黃正聰說，旅宿業是觀光產業的核心，安心旅遊達近7倍乘數效益，若政府及業者各出500元，帶動的乘數效益可達政府出資的14倍，又民間消費促進稅收，國庫反而是賺錢的。因此，政府應善用補助工具，避免假日原來就要出遊的旅客，投資40億不僅可以補回160億旅宿營收、還可創造560億的民間消費，希望行政院可以寬列預算支持觀光產業。

旅館公會全聯會張榮南理事長表示，疫情之下，國門不開、觀光客不來，許多企業都用視訊會議減少差旅，更讓旅館業雪上加霜，希望政府持續國旅補助，最好每房1000元，若過度期間經費籌措困難至少也要500元，助業者度過難關。

民眾上網下載補助券，至明年底前入住合作旅宿可享500元折扣。（中台灣觀光產業聯盟協會提供／陳祐誠傳真）

(中時 )