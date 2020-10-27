健保署：11月實質討論健保費調漲 12:462020/10/27 工商 蘇秀慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 健保署：11月實質討論健保費調漲。(示意圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 健保每年收入成長率為4.2％，醫療費用成長率卻達4.8％，兩者相差0.6％，明年健保財務恐出現問題，健保署長李伯璋今（27）日出席健保資料人工智慧應用研討會，媒體詢問年底前健保保費是否調漲，李伯璋表示，預計11月會有實質的討論。 對於立委提案修法，認為旅居海外國人月繳749元就可使用健保，實在不公平，李伯璋回應，尊重立法院態度，相關資料會提供給立法院參考，會關心民眾觀感，但也要讓旅居海外的人，覺得台灣是溫暖國家。 (工商 ) #健保 #李伯璋 #旅居海外 #實質 #討論 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天新聞台獨立審查人陳清河：NCC指導意見 不完全贊同 04:102020/10/27 財經要聞 《期貨》三大期指皆墨 11月台指期開低34點 09:092020/10/27 財經 陳清河：中天自律審查 1年80次議題討論 04:102020/10/27 政治要聞 美亞調漲11月份鋼管產品價格 每公噸漲700到900元 11:312020/10/27 財經 遠航md-82老飛機第2拍 電影公司想買來當道具 12:172020/10/27 社會 嘉縣第4選區 2022年議員傳少1席 04:102020/10/27 地方新聞 本業轉盈 中鋼9月獲利4.43億 04:102020/10/27 證券．權證 癌王現蹤！台大開發AI偵測 準確率逾9成 12:132020/10/27 健康 特斯拉在上海宣告：首批七千輛中國製造 Model 3 啟航，11 月登陸歐洲多國 09:322020/10/27 汽車情報-汽車新聞 不只有Apple Silicon Mac 傳蘋果11月也將發表16吋MacBook Pro 13:262020/10/27 科技 生活熱門新聞 全台4例！接種流感疫苗後死亡 疾管署公布死因 - 生活 魔性變天！29度掉到15度 本周暴冷時間曝 - 生活 國1台南交流道出口招牌改這樣 網一看照片傻：林佳龍太神啦 - 生活 好市多商品驚天低價 揭「出清品」2辨識方法 - 生活 大衣準備好 冷空氣這2天報到：低溫下探16度 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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