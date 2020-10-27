健保每年收入成長率為4.2％，醫療費用成長率卻達4.8％，兩者相差0.6％，明年健保財務恐出現問題，健保署長李伯璋今（27）日出席健保資料人工智慧應用研討會，媒體詢問年底前健保保費是否調漲，李伯璋表示，預計11月會有實質的討論。

對於立委提案修法，認為旅居海外國人月繳749元就可使用健保，實在不公平，李伯璋回應，尊重立法院態度，相關資料會提供給立法院參考，會關心民眾觀感，但也要讓旅居海外的人，覺得台灣是溫暖國家。

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