勤工派出所警員看到洪男表情痛苦蹲坐在路旁立即上前關心，並借來輪椅，火速將他推往急診室救治。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中37歲洪姓男子日前傍晚出院後欲自行返家，才剛走到公車站就已身體不適喘不過氣，神色痛苦蹲坐路旁，適巧公車站附近有員警在查處車禍，發現洪男異狀上前關心，並借來輪椅，火速將他推往急診室救治。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所警員22日下午巡邏時，於中山醫院急診室對面處理車禍，處理完畢後忽見公車停等區前方有1民眾表情痛苦蹲坐在路旁，員警見狀立即上前關心。洪姓男子告知員警自己兩邊肺部都開過刀，現在喘不過氣非常痛苦，員警請其不要心慌，先嘗試慢慢、緩緩呼吸。

員警見洪男無法站立，原想直接揹起他直奔對面急診室，惟擔心其已喘不過氣，加上肺部開過刀，若揹起將會壓迫肺部讓他呼吸更加困難，於是便至旁邊院區商借輪椅，將洪男火速推至中山醫院急診室搶救。

洪男表示自己稍早前才剛出院，當時雖察覺身體稍有不適，但覺得沒有關係，直到走到對面公車站準備搭車時，才發現自己實在是撐不住了，只好先坐在路旁休息，幸好員警發現異狀上前關心，否則自己不但走不回急診室，呼吸不順也痛到無法開口求援，真的很感謝員警協助。

(中時 )