監察院長陳菊今天表示，文官是超越黨派、國家社會進步的最大推手，她呼籲台灣的文官要認知人權的重要性，人權沒有色彩也不分藍綠，未來站在第一線執行公務時，除了強調依法行政，也要站在維護人權，尤其是受害弱勢者的立場，達到人權立國的理想。

監察院國家人權委員會與考試院國家文官學院今天聯合舉行「合作促進公務人員人權教育」發表會。

監察院在會中以日前發生民眾欠繳交通罰款，居住的房屋遭拍賣為例，經常外出打零工的A先生，與失婚與寡母及兩名子女同住，經濟負擔沈重，壓得他疏忽多筆重複通知的交通違規罰單，不料1萬8千多元的罰款，卻導致一家人賴以安身的透天厝遭行政執行署查封拍賣。

直到拍賣程序完成，被通過搬家點交，該民眾才獲知，幸賴台大退休教授聲援，監委介入調查，加上社會民意沸騰，行政執行署最後坦言疏失撤銷拍賣，民眾也在完成補繳罰款結案。

陳菊在致詞時表示，國家人權委員會跟文官學院在人權議題上合作討論，「我認為這是非常的重要」，在50年前，台灣的社會少有人認知到什麼叫做人權，文官執行公務只強調依法行政，為了爭取基本人權，很多人在這條路上做了很多的努力。

她說，我們都有一個夢想，就是台灣社會文官要超越黨派，文官是國家進步、社會進步的最大的推手，我們看到日本等先進國家，不管哪一個政黨執政，他們的文官永遠是為人民服務。

陳菊表示，文官執行公務，依法行政，都站在第一線，如果今天台灣的文官能夠在文官訓練的過程之中，認知到人權的重要性，認知到人權沒有色彩、不分藍綠，知道人權是個人最切身的、人對人的尊重，用同理心能夠站在維護人權尤其是受害弱勢者的立場，我們國家不僅是人權立國這樣的理想可以達成，我們的社會也必然是充滿著美好。

今天的發表會，國家人權委員會幾乎所有委員都到場，陳菊表示，證明這次跟文官學院的合作，對於人權教育和培訓的深化，「沒什麼比這個更重要的。接下來，我們還會跟教育部合作，讓老師、校長也能把人權的觀念種子透過這樣的合作，不斷傳播。

考試院長黃榮村則表示，文官應該超越各種顏色的政黨，「基本上來講文官是色盲的」，現在的公務員是全方位人民的公僕，需要負責的事務很多。假如沒有有效的機制傳達一些必要的訊息，讓公務人員獲得有效處理問題的作法，很容易會陷入困境。

他也跟公務人員共勉，不要陷入「有觀念、沒主張，有想法、沒作法」的困境，希望透過這次的合作，能達到促進公務人員人權教育的初衷。

(中時 )