台灣民意基金會今公布最新民調，對於蔡政府開放美國萊豬進口政策，約三成三基本上贊成蔡政府開放含瘦肉精美豬進口政策，六成一不贊成，不贊成的人比贊成的人多28個百分點；且與上月民意消長差距不大，顯示政府說服沒有成效。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，從民調分析，和上個月相比，台灣人贊成和反對開放美國萊豬進口的民意反應模式基本上不變。贊成的人略增1.2個百分點，反對的人略增1.8個百分點。這意味蔡政府或蔡英文執政團隊在過去的一個月，在開放美國萊豬進口政策戰場上停滯不前，對社會大眾的溝通與說服沒有成效可言。

他認為，這樣的民意反應模式若持續維持下去，恐將對蔡政府的領導威信構成嚴重的腐蝕。

今天公布民調，對於贊成或不贊成蔡政府這個政策？民調顯示，7.2％非常贊成，25.5％還算贊成，24.8％不太贊成，36.3％一點也不贊成，6.2％沒意見、不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，有約三成三基本上贊成蔡政府開放含瘦肉精美豬進口政策，但有六成一不贊成。

這次調查訪問期間是2020年10月19-20兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分。

(中時 )