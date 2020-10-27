為迎接萬聖節的到來，韓國遊戲公司「Hound13」開發的3A級動作RPG手遊《Hundred Soul百魂戰記》今（27）日公開萬聖節主題活動及最新時裝，讓救世主化身為來自魔界的惡魔貴族，帶領副官們來場群魔亂舞的派對，還可以尋找萬聖節名產「傑克南瓜燈」兌換各種寶物！此外，眾所期待的全新決鬥場「副官戰」也於今日同步登場，考驗玩家們如何搭配最佳組合，挑戰最強副官榮耀！

新型態決鬥場「副官戰」 誰家的副官最強大

全新副官戰 戰火即將點燃(圖/Hound13提供)

全新決鬥場玩法「副官戰」正式登場，戰鬥主角將由追隨救世主的副官上陣，採用2 VS 2挑戰模式，救世主可先編排五位副官與寵物陣容，其中兩位副官為先發，另外三位則可在戰鬥中替補出戰，因此副官主動技能的搭配，替補時機及上場順序是決定勝敗的關鍵。在開戰前，救世主需先選擇參賽的聯盟組別，選定陣容開始比賽後就無法更換，累積達指定的勝利場次就能進階更高級的聯盟組別，獲取更好的獎勵，而若失敗達三次則會止步當期的副官戰。救世主可藉由日常通關所獲得的黃金進行商城召喚，有機會迎來女神祝福獲得副官專屬裝備，讓副官戰力大大提升，迎戰實力堅強的對手。

《Hundred Soul百魂戰記》全新副官戰等你來挑戰

萬聖節惡魔降臨 群魔派對開跑

萬聖節的腳步將近，遊戲內也推出一系列主題活動與吸睛時裝，救世主將化身為魔界貴族，副官「蒂奇」、「妮奇」還有「雷文」則以少女魔王及地獄烏鴉型態現蹤，連「雷文」召喚出來的烏鴉們也都變成蝙蝠，十分趣味！為了讓玩家更加感受到萬聖節的詭譎氣氛，活動期間探險、討伐或挑戰傳說中的國度，就有機會取得萬聖節名產「傑克南瓜燈」，可用來兌換救世主所需的寶物，完成全部的萬聖節任務，還能免費獲得「陰森萬聖節半月時裝」。

萬聖節時裝：救世主與雷文(圖/Hound13提供)

萬聖節時裝：蒂奇與妮奇(圖/Hound13提供)

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(科技)