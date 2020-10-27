35歲已婚女性，帶著愛犬去溪邊遊玩，因狗狗不甚落水，冒險下水救援，仍來不及挽救，事發後不斷回想自己瀕臨溺水的恐懼，以及目睹狗狗溺斃過程至今無法接受。個案情緒起伏，不停哭泣，憂傷，愧疚，無法忘記搶救過程的每個細節，責備自己，失眠，惡夢，過度警覺及全身緊繃，整天關在房裡不願與外界接觸，情形嚴重超過一個月未改善，家人陪同下就醫。診斷:創傷後壓力症候群傷慟反應，目前門診藥物及心理治療中。

28歲未婚男性，一個月前騎摩托車發生車禍，之後個案的情緒起伏大、易怒、過度警覺、易受驚嚇、性格大變、憂鬱寡言、情感疏離麻木、失眠、惡夢連連、不斷回想車禍場面，也不敢騎摩托車，逃避退縮、無法專注，心神不寧情形嚴重，無法正常生活及上班，女友陪同下就醫。診斷:創傷後壓力症候群，目前門診藥物及心理治療下，病情已漸稳定改善。

書田診所精神科主任醫師施姸安表示，創傷後壓力症候群（PTSD）是指當親身經歷、目睹到威脅生命或極重大的傷害時，往往會有極度害怕、恐懼或無助感。創傷後反應診斷準則的症狀有四項，(1)再次經驗創傷事件的感覺，(2)逃避，(3)情緒麻木，(4)警覺性增加，且症狀持續超過一個月以上。

施姸安提到，遭遇意外事件、目睹親人、寵物等關係親近者的突然死亡、孩童時期遭受身體或心理上的虐待、經歷性侵害、暴力攻擊、戰爭、自然災難、霸凌…等都容易引起創傷壓力症候群。

喪寵之痛，走不出的心裡傷慟！施姸安指出，寵物是人們獲得幸福和健康生活的來源之一，寵物所扮演的角色已等同家人或伴侶關係，彼此的牽絆與依賴性愈來愈深，寵物的死亡所帶給飼主的痛苦已不亞於親近家人逝去的狀態，容易出現傷慟反應(Bereavement)，特別是親眼目睹寵物死亡的過程，內心所受到的衝擊更易導致病態性傷慟。

創傷後壓力症候群的治療？施姸安說明，包含生理、心理、社會三層面，(1)生理層面主要是藥物治療，抗憂鬱、抗焦慮藥物，或其他輔助藥物；(2)心理層面會協助認知重建，幫助找出不合理的信念，並且去對抗，進而採取更實際的想法和行動來平衡情緒，配合行為治療讓患者能夠去面對與壓力事件有關的人、事、物、情境或情緒，以及種種會引起強烈情緒反應的事件。(3)社會層面會讓患者和家人了解關於創傷後壓力症候群的症狀，以及可得到的幫助和治療，讓他們知道這樣的情況在重大災難之後是正常的，且經過一定的治療程序和時間是可以克服。

創傷後壓力症候群若長期未接受治療，恐出現酒精與藥物濫用、自傷行為。(示意圖/Shutterstock)*飲酒過量有害健康*

施姸安提到，創傷後壓力症候群若長期未接受治療，可能會引起生理上症狀，如：頭痛、胃痛、消化系統不適、氣喘、頭暈…；心理上會陷入憂鬱、焦慮，或是出現偏差行為、厭食或暴食；甚至開始出現人際關係問題、酒精與藥物濫用、自傷行為…等。當自身或身邊親友有異狀時，應儘早就醫治療。

最後施姸安提醒，當親身經歷或目睹創傷，往往會有極度害怕、恐懼或無助感，倘相關狀持續未改善，應當留意罹患創傷後壓力症候群，可經由自我檢測表初步評估（附件）。對於寵物的離世，如何調適情緒也是很重要的課題，若傷慟反應及症狀持續時間太久，應儘早向專業醫師求助。

作者簡介：施姸安醫師，書田診所精神科主任醫師。

(中時新聞網)