袁惟仁（小胖老師）前年10月在上海跌倒腦溢血昏迷，當時診斷出腦瘤，之後返台治療，先在台北榮總開刀切除腦瘤，之後返回台東老家休養，豈料27日卻傳出他又因跌倒昏迷住進加護病房，至今未脫離危險，前妻陸元琪27日受訪表示早上接到記者電話，才知道袁惟仁的狀況，「聽到當然會擔心，但是我們也不知道現在狀況是什麼，我也感覺兩個孩子真的很辛苦。」

袁惟仁長子袁義早上在IG現時動態寫下：「不好意思，我不回應喔，謝謝關心。」陸元琪解釋其實兒子現在正在上課中，但因為父親的病況報導曝光，湧入大量電話跟訊息，只能先關機，下課再處理，她坦言一對兒女聽到袁惟仁的病況很憂心，「我有跟孩子們講，既然已經聽到爸爸這個新聞，只能幫他禱告，然後大家不要擔心。我覺得不管事情怎樣，小胖還是需要安靜的空間靜養，我們當然希望他可以趕快好起來，但休養需要空間跟時間」。

至於一對兒女如何聯絡袁惟仁，陸元琪表示：「前一陣子我有聽小孩說，有跟姑姑聯絡，姑姑會讓孩子跟爸爸視訊講話，但我都沒有太多過問，只要知道他平安就好，我也希望這個人平安。」27日剛好是陸元琪生日，遇到袁惟仁傳出病況不樂觀的壞消息，格外難熬。

(中時 )