獨/袁惟仁兒首談父子情 嘆無法相見但回憶美好

52歲知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，於2018年10月在上海因跌倒導致頭部受傷引發腦溢血中風，目前在台東復健治療中。但不料如今又傳出在台東老家跌倒導致昏迷，仍在加護病房觀察，尚未脫離險境。日前袁惟仁兒子袁義接受《中時新聞網》專訪表示，「已經許久未和爸爸聯繫，都是透過爸爸的家人得知近況。」現今18歲的袁義已像個大人般成熟穩重，回憶起兒時和爸爸相處的點滴，字字句句流露出對爸爸滿滿的思念。

袁惟仁兒子袁義接受《中時新聞網》訪問表示，「對爸爸的印象一直都是很忙碌的人，直到有次工作和爸爸的夥伴們碰面聊天才發現，原來不擅長表達關心的爸爸其實一直都會和身邊朋友們分享他們的生活照」，這樣的舉動似乎讓一直誤解爸爸只為了工作賺錢的袁義相當難過。字字句句間充滿對爸爸的思念，還說到「仍然想和爸爸聯絡，甚至有時會期待下次會是以什麼樣的方式見面」，不過成熟穩重的袁義卻告訴自己「很多事情停留在這時候其實也是蠻美好的。」

獨/袁惟仁兒首談父子情 嘆無法相見但回憶美好(圖/袁義提供)

當談到自己無法承襲爸爸的音樂天分時，卻說「爸爸不像其他的家長一樣要求我要成為什麼樣的人，只希望我可以培養自己的興趣。」而袁義的興趣就是攝影，國三開始接觸拍攝爸爸就買了約8萬塊的攝影器材表示支持，也曾經受爸爸邀請在某場演唱會中學習拍照觀摩，唯一的遺憾是，袁義一直希望未來還有機會能跟爸爸一起工作。

年僅18歲的袁義在談吐中沒有任何一絲稚氣，才剛踏入社會的他卻早已為自己的人生歷程規劃好，也成熟懂事的在網路上幫媽媽陸元琪賣衣服說到「我想為家裡出一份力，雖然目前生活能過就好，但是能為更好的生活做點挑戰也不錯。」面對酸民無理的攻擊袁義沒有因此而退縮，反倒像軍師一樣告訴媽媽別因為別人把自己陷在負面情緒裡。

(攝影/邱子軒、范佐意)

(剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)