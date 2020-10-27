33化兵群戰備周練實兵操演」。軍聞社提供

國軍第四季「戰備任務訓練實兵演練」昨夜10時開始，陸軍第六軍團33化學兵群今日凌晨執行戰備用實兵演練，派遣偵二連官兵前往戰術位置實施戰力防護，以模擬戰時想定強化官兵臨戰作為，進而提升作戰效能。

凌晨3點天色未亮，偵消營官兵即全副武裝展開操演任務，由33化兵群派遣重型消毒車、核生化偵檢車及戰術輪車等裝備，機動至戰術位置實施錙重開設及相關戰備整備，官兵配合現地設施執行偽裝，完成集結地戰力防護作為，發揮平時訓練成效，更充分展現化兵部隊「平時能救災、戰時能作戰」的堅強能量。

(中時 )