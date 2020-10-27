國軍戰備周 陸軍33化兵群凌晨3點操演戰力防護 13:592020/10/27 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍33化兵群官兵執行偵檢車偽裝。軍聞社供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 33化兵群戰備周練實兵操演」。軍聞社提供 國軍第四季「戰備任務訓練實兵演練」昨夜10時開始，陸軍第六軍團33化學兵群今日凌晨執行戰備用實兵演練，派遣偵二連官兵前往戰術位置實施戰力防護，以模擬戰時想定強化官兵臨戰作為，進而提升作戰效能。 凌晨3點天色未亮，偵消營官兵即全副武裝展開操演任務，由33化兵群派遣重型消毒車、核生化偵檢車及戰術輪車等裝備，機動至戰術位置實施錙重開設及相關戰備整備，官兵配合現地設施執行偽裝，完成集結地戰力防護作為，發揮平時訓練成效，更充分展現化兵部隊「平時能救災、戰時能作戰」的堅強能量。 (中時 ) #官兵 #戰術 #戰備周 #防護 #實兵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 甲車、飛彈車全台大「噴發」 陸軍戰備周展開 08:242020/10/27 政治 台中捷運綠線履勘完成 交通部列33項改善事項 19:302020/10/25 生活 頭條揭密》戰術小勝戰略大捷 扭轉台海歷史的古寧頭戰役 16:352020/10/26 政治 科技法說本周接力 台股萬三關鍵 04:102020/10/25 專題周報 雲豹甲車大變身 偽裝黃色工程車 13:472020/10/27 政治 7旬防疫阿嬤每日8點上工做防護衣表揚 20:192020/10/25 生活 群益證券看本周指數區間12,700-13,000點 09:162020/10/26 財經 16檔外資回頭搶 市場明燈 04:102020/10/26 證券．權證 最接近瑞典美學的時刻，2021 Volvo XC40 T3 Momentum 12:072020/10/26 汽車情報-新車試駕 《電子商務》網家雙11首祭股票等值現金大獎 注意11月11日收盤價 10:172020/10/27 財經 政治熱門新聞 川普急了？大選勝負出爐？ 他驚爆關鍵：大勢已去 - 政治 上百機車貪食蛇！高雄「罷捷」最新進度出乎意料 - 政治 川普若連任台海恐開戰？港媒曝「恐怖結局」 - 政治 聽證會不演了！他大讚：中天律師電爆NCC - 政治 最新民調 台灣最喜歡政治人物 侯友宜第2 韓國瑜排名曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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