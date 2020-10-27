在投資人見美股暫時無利多激勵，指數又面臨下修壓力下，已連漲6天港股早盤出現獲利回吐賣壓。恆生指數早上開低78點，稍後跌幅雖一度縮小到46點，多空拉鋸下空方大勝，大盤像倒栽蔥似地直接摜破百日線約24743點位置，並狂瀉301點，測試10日線約24607點支撐。恆生指數早盤收24629.93點，下跌288.85點，跌幅1.16%。國企指數(H股)早盤收9970.88點，失守萬點大關，下挫154.71點，跌幅1.53%。

前幾交易日表現不俗的金融族群，早上成為賣壓狙擊頭號目標，也是港股中領跌族群。友邦保險跌2.6%，建設銀行跌2.8%；中國平安保險跌2.4%，工商銀行跌3.6%。

三桶油也成為市場棄嬰：中石化挫2.5%，中石油跌2.6%，中海油更是狂挫5%。

即將登場的螞蟻集團IPO(股票首次公開發行)，由於是全球規模最大IPO，預料熱錢將瘋狂湧入市場，香港銀行體系結餘亦突破4000億港元。不過母公司阿里巴巴股價卻意外下跌，早盤跌幅近1%。

騰訊因旗下新手遊上線，同時躍身榮登中國大陸App Store收入榜首，預估約5000萬美元。母以子貴下，騰訊早盤一度又創新高，漲幅近5%為588.5港元。

(時報資訊)