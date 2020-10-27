受新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊影響，歐洲資產規模最大的銀行匯豐控股（HSBC）周二公布第三季稅前盈餘較去年同期大減36%，為31億美元，但仍優於市場預估的稅前盈餘約20.7億美元。

受此激勵，周二香港股市盤中，匯豐股價上揚1.86%，報32.85港元。

在財報出爐前，Amber Hill Capital資產管理部門總監Jackson Wong表示，如果全球的新冠肺炎疫情不惡化太多，匯豐的前景可能會開始改善。他在接受CNBC訪問時表示：「我認為最壞的情況可能已經過去了，目前我們尚未看到非常光明的未來，因此該公司可能會開始好轉，但現在還不是很穩健。」

匯豐銀行歷來以穩定派息受到投資人青睞，但由於英國金融主管機構要求商業銀行保留資本，該銀行已停止發放股利。今年截至上周五，匯豐銀行在香港上市的股票已下跌47%，在倫敦掛牌的股票亦下挫45.7%。

其他在匯豐銀行之前發布業績的歐洲銀行，其上季營運表現亦普遍超出市場預期。上周英國巴克萊銀行公布第三季財報，由於對潛在壞帳的提列金額減少，該銀行上季淨利較市場預期超出逾1倍。

(時報資訊)