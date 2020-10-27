「金盛集團」以代客操作外匯交易及運用多層次傳銷手法，2年來詐騙上千位民眾11億5800萬餘元，集團成員爽開雙B豪車，坐擁金條金飾及名牌精品。高雄地檢署日前啟動全台查緝行動，聲押主嫌王姓男子等4人獲准，全案仍要深入追查金流。

檢調查出，該集團自2017年1月起，在高雄、台南等地舉辦投資說明會、海外旅遊、給付高額推薦獎金等多層次傳銷手法，佯稱金盛集團在香港的JSGI GLOBAL HOLDING LIMITED公司擁有香港證監會核發可為客戶提供資產管理之「金融九號牌照」，可藉由基金經理人操作外匯交易的點差獲利及經營外匯經紀商手續費獲利。

檢調在詐騙集團成員住處查扣439萬餘元現金及一批金飾。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

詐騙集團還標榜，以3000至30萬美元不等為1單位，投資人每月可獲得3至7％不等紅利。若另外推薦下線，另可獲得高額推薦獎金、代數獎金等。投資10萬美元以上者，會以每股1.15美元的對價贖回投資人在馬勝集團的IGC股票持股，以此方式招攬不特定民眾及大量吸收馬勝集團吸金案投資人參加上述外匯交易投資方案。

高雄地檢署22日指揮高雄市調處及北部地區機動工作站至全台12處執行搜索，扣得439萬餘元、雙B汽車各1部、Can-Am Spyder RT Limited重型機車1部、金條金飾及名貴精品數個，並傳喚王男等13人到案說明。

檢調初步清查，王男等人2017至2018年10月止，至少詐騙千餘位民眾，吸金總額高達11億5800萬餘元。王男等人甚至備有墨西哥、奈及利亞、幾內亞比索護照，被認定有逃亡、湮滅證據可能，與其他3名共犯遭法院羈押，其餘人分別裁定5至20萬交保。

(中時 )