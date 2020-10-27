公費流感疫苗短缺，多所原排定施打的學校臨時喊卡，只能讓學生施打；新北市教師會、新北市中小學家長協會、新北市中小學家長會長協會今聯合發聲明抗議，質疑學生與教職員接觸頻繁，校園又是高風險群聚場所，萬一教職員感染流感，防疫勢必產生破口；對此新北市衛生局表示，公費疫苗有限，目前優先提供給老人、小孩使用。

新北市教師會理事長林松宏說，公費疫苗開打不到2周，就發生「流感疫苗之亂」，造成「公費沒有貨，自費搶不到」的窘境，衛福部突宣布「50歲到64歲民眾暫緩施打」，多所校園原已排定日期施打，最後只能讓學生施打，排除負責防疫重要工作的教職員工。

新北市中小學家長協會理事長林俊亮指出，教師和學生朝夕相處接觸頻繁，市府應讓教職員工有更好的防護，對孩子的健康才會更有保障，以新北為例，許多教師原配合與學生一同施打，如今突然喊停，如何還有機會施打？「超前部署變成防疫缺口，更可能付出巨大社會成本，防疫也將功虧一簣。」

新北市衛生局表示，目前配合中央政策，優先提供流感疫苗給老人、小孩使用，並落實校園勤洗手、戴口罩，仍可有效預防流感發生。

(中時 )