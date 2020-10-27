台中一名51歲男子日前施打公費疫苗10天後竟出現四肢無力、呼吸困難等症狀，目前仍在衛福部豐原醫院加護病房搶救中；台中市衛生局長曾梓展27日說明其病情，出現不良反應，強調男子確診罹患「格林巴利症候群」，簡稱GBS，昏迷指數大約在3，院方使用血漿置換術治療中，他也透露這幾天相當關鍵。

林男是10月10日接種流感疫苗，期間還曾和家人去爬山，10月19日開始出現咳嗽、聲音沙啞等感冒症狀，曾就診，20日因四肢無力、頭暈、想吐，家屬緊急送醫院急診並住院，21日出現呼吸困難轉進加護病房插管搶救；由於其罹患的「格林巴利症候群」為不明病毒或細菌引發全身免疫細統紊亂，據悉，院方上周建議家屬可透過血漿置換術或自費免疫球蛋白注射，將體內過高的免疫抗體排出體外，唯考量免疫球蛋白治療費用不斐，目前患者先行進行血漿置換術，需觀察其效果再決定是否要改自費療程。

曾梓展說，血漿置換術移除患者血液中致病物質成分，同時輸入他人新鮮冷凍血漿，過程中因血漿持續置換，此時使用免疫球蛋白沒有效果，因為立刻又被置換，必須待療程進入下一階段，才會施打免疫球蛋白；其中，血漿置換術是健保給付，免疫球蛋白為自費項目，不會同時治療，而是分開使用。

曾梓展指出，GBS是一種多發性神經炎，自體免疫細胞攻擊自體神經組織，有些人會恢復，有些人有少數後遺症，最嚴重也有死亡風險。目前衛生福利部疾管署接獲有善心人士願意資助男子醫藥費用，將由衛福部進行後續協助，市府也將持續關切男子醫療情形，提供疫苗調查等相關資訊，與中央一起全力面對後續治療過程。

(中時 )