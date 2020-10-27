台灣民意基金會今公布最新民調，在台灣人最討厭的政治人物，行政院長蘇貞昌以15.2％位居第一，前總統馬英九9.9％居第二，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蘇貞昌在各大議題幾乎無所不在，樹大招風，當然出現「槍打出頭鳥」的結果。

這份民調顯示，台灣人最討厭的政治人物，蘇貞昌有15.2％、馬英九9.9％、前高雄市長韓國瑜7.7％，接著是總統蔡英文7.3％、台北市長柯文哲3.5％，國民黨立委吳斯懷2.2％，吳斯懷是唯一「大咖」政治人物的級數。

對此，游盈隆分析，蘇貞昌為何是現今最被討厭的政治人物，原因在於「樹大招風」現象，也是「高溫廚房」現象。簡言之，蔡英文專注國防、外交、兩岸事務，大量減少攝入內政事務，避免捲入內政漩渦，而蘇貞昌自然成為眾矢之的。

他說，從防疫大小事到開放美萊豬進口，從經緯萬端的紓困政策到流感疫苗的分配，從兩岸軍事危機到媒體換照爭議，蘇貞昌幾乎無所不在，當然就出現「槍打出頭鳥」的結果。

至於馬英九、韓國瑜二人，他認為，關鍵原因在於常和台灣主流民意唱反調；而蔡英文聲望雖然很高，但大權在握，對蔡失望的人也不少；至於柯文哲在世大運後，動輒得咎、經常挨罵，人緣也越來越差。

這次調查訪問期間是2020年10月19-20兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分。

(中時 )