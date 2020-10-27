「阿樹國際旅店」豪華雙人房。（凱撒飯店連鎖提供）

凱撒飯店連鎖線上旅展祭出「減少販售品項、增加多元選擇、降低套券門檻」，於2020台北國際旅展前因策略奏效，爆出開賣至今已突破千萬的好佳績。9家飯店今年僅推出3項商品，買5送1的聯合住宿券與下殺59折起的聯合餐券，消費者因優惠折數於線上搶先購。業者表示，「價格上展現誠意讓網友激推、鄉民瘋揪團購，讓線上旅展傳出捷報」，對此，凱撒飯店連鎖將安排「限時特賣餐券」、「住宿券再釋出千元」再衝買氣，現場並準備許多免費的打卡禮、滿額禮，盼今年線上旅展及現場旅展拼下「雙贏」。

「墾丁凱撒大飯店」戶外椰林泳池。（凱撒飯店連鎖提供）

「聯合餐券套票組」今年的限量「精裝版」每套5張3000元、最低5.9折起，超殺價好入手，線上開賣以來銷量頗佳；業者表示，「將於旅展現場每日早上10點與下午2點安排—凱撒飯店連鎖聯合餐券限時特賣活動，前50名買2套再贈送1張，等於每張僅545元」。持餐券消費可選擇3家台北凱撒-Checkers自助餐廳、台北凱達-百宴自助餐廳及板橋凱撒-朋派自助餐廳，另外，位於屏東的墾丁凱撒-蘭苑餐廳亦可使用。

「趣淘漫旅-台東」熱氣球主題大廳。（凱撒飯店連鎖提供）

「聯合住宿券」則推出單張僅2500元，適用凱撒連鎖9家飯店，並祭出買5送1的回饋，等於每晚只要2083元的誠意價。因應安心旅遊千元補助即將結束，「台北凱撒大飯店」、「台北凱達大飯店」與「凱旋酒店」更推出合住宿券加碼—房型升等與早餐等超過千元的回饋。

聯合住宿券中的「趣淘漫旅-台北」、「趣淘漫旅-台南」以及今年6月新開幕以繽紛熱氣球為主題的「趣淘漫旅-台東」則加碼，使用2張券連住2晚，另贈趣淘漫旅3館通用平日住宿券乙張（期限6個月）。此外，憑2張券可入住位於新北的「板橋凱撒大飯店」與國境之南的「墾丁凱撒大飯店」。另外，趣淘漫旅-台南推出的「CHAM玩一日券」每張僅需1200元。

此外，為慶祝凱撒飯店連鎖第10家飯店「趣淘漫旅-台東」今年開幕，旅展將童趣繽紛的熱氣球主題網美牆復刻於現場，並融入凱撒飯店連鎖旗下9間飯店的時尚感，將成為旅展現場最大亮點，民眾拍照打卡「免費送」莫凡彼冰淇淋1盒（定價90元）或瑞士喜諾Hero，3入草莓果醬組（定價75元），凱撒飯店連鎖（攤位編號：I104），單次購買萬元以上，加碼贈送3大伴手禮：台北凱撒的少奶奶檸檬蛋糕、板橋凱撒的陳醋蘿蔔＋黃金泡菜雙醬禮盒、台北凱達的蔓越莓奶酥糖。

(中時 )