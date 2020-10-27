高雄師範大學研究大樓改建啟用，27日舉行企業家贊助冠名典禮，校方為感謝贊助的企業家及校友，特別在大樓入口內設置「愛的大樹」藝術浮雕壁畫，將贊助者冠名於壁畫圓形樹葉上。

高師大研究大樓10年前規畫，但受到物資波動影響，造成預算落差超過千萬。學校發起「高師大愛的大樹」及「校友一人捐一萬 建設嶄新高師大」募款，獲得企業界及校友們慷慨贊助。

5位捐贈百萬以上的傑出企業家林進榮、黃炯輝、李美青、高素珍、梁毓松等，高師大分別以幸福教室、巴巴幸福傳愛教室、幸運草教室、大愛教室、英仁教室等為教室冠名。每間教室冠名名牌下方，同時刻印有「冠名故事誌」。

高師大研究大樓在前校長戴嘉南任內提出改建構想，蔡培村任內完成改建構想先期評估作業及改建構想書，從2017年12月改建開工，至今年7月完工驗收，施工改建工程歷經2年多。

27日的冠名典禮由校長吳連賞主持，邀請黃正鵠、戴嘉南、蔡培村等歷任校長，以及捐款逾百萬的企業家林進榮、黃炯輝、李美青、高素珍、梁毓松、陳天保等熱心教育人士出席。

高師大研究大樓為1棟符合綠建築6項指標的「銀級」建築物，興建規模為地下一層、地上7層，總樓地板面積約2188坪的RC結構建築物，1至3樓為普通教室，包括15間普通教室、2間中型教室共17間，4至7樓為教授研究室共96間。

(中時 )