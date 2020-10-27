總統蔡英文已進入第二任期，進入後蔡英文時代，2024年總統大選提前開打，誰會是可能人選，備受矚目。對此，台北市議員鍾小平依據最新出爐的民調分析2024，斷言台北市長柯文哲在總統大選中出局了。

《美麗島電子報》最新民調出爐，調查2024總統可能人選10月的民眾信任指數，把可能的政治領袖放在一起做比較，新北市長侯友宜71.9%、副總統賴清德58.7%、桃園市長鄭文燦58.0％、前國民黨主席朱立倫53.5％、柯文哲45.9％。

鍾小平在網路政論節目《雲端最前線》上表示，從這個民調可以看出，不管是侯友宜或是朱立倫參選，是現在國民黨內唯二可以跟民進黨分庭抗禮的人選。雖然侯友宜整體最強，獲得中間選民青睞，但是如果藍綠歸隊投票的話，選票恐不利侯友宜，這是侯友宜的隱憂。民進黨就是賴清德和鄭文燦，而鄭文燦更有後來居上之勢。

鍾小平直言，從這個民調來看，柯文哲在選舉是出局了，這是第一個結論，但是還是有門道在裡面，柯文哲若參選，會拿到藍的票還是綠的票，但可能拿到藍得票比較多，這也是藍營較擔憂的地方。

(中時新聞網)