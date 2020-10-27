職業摔角隨著時代演進，場邊與賽前的醫療改善，但危險依舊。WWE名人堂「殺手」布雷特哈特(Bret Hart)是業界公認最優秀的選手之一，他最近在網路說：「現在的選手忽略安全的重要，他們不關心如何保護對手，只在乎怎麼拿麥克風打嘴砲。」

布雷特哈特自豪的是他職業生涯從未弄傷對手，「摔角是你要盡可能打得逼真卻不傷害對手，我寧願自己受傷也要讓對手平安回家。我認為今日的摔角手比以往都危險，他們的動作太多、節奏太快，還有很多人使用高風險招式，拿對手的安危開玩笑。」早年的摔角，一個飛撲或翻摔都需要醞釀，現在則流行在短時間安插大量動作。

每個人上台打比賽相當於把自己的性命交給對方，但很多選手辜負這種信任。女選手受傷頻繁多半是因為力量不足以保護對手，男選手則是為了耍帥或本身性格粗魯。布雷特哈特自己當年就是遭對手戈柏(Bill Goldberg)粗暴的一腳踢傷頭部，被迫提早退休。布雷特的弟弟歐文哈特(Owen Hart)則是特技入場失敗而死亡。這還只是美國摔角的文化，日本摔角通常下手更重，墨西哥摔角則是節奏快速，結合起來的危險性大增。

布雷特哈特也有舉出一些當今的優秀選手，希望大家向他們看齊，像是藍迪歐頓(Randy Orton)、史泰爾斯(AJ Styles)。史泰爾斯技藝超群，能夠熟練且安全地做出高難度動作。藍迪歐頓綽號「毒蛇」，招式看起來凶狠殘酷卻能不傷對手分毫，業界有人稱讚「跟藍迪比賽就像跟空氣打架一樣。」

(中時新聞網)