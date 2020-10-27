參山國家風景區管理處將投入3億元施作峨眉湖環湖步道，交通部長林佳龍27日由縣長楊文科陪同視察時帶來兩個好消息，一是交通部全力支持新竹縣十大交通建設，二是峨眉鄉確定入選觀光局2021年3.0版台灣經典小鎮。

林佳龍說，觀光局從2019年起評選台灣經典小鎮，在各地都獲得不錯迴響，明年也完成評選，峨眉鄉已確定入選2021年台灣經典小鎮之一，相信將可成為觀光模範，吸引更多人來特色小鎮遊玩、體驗。

林佳龍（右二）參觀富興老茶廠，聽取第四代接班人曾祥紘（左）介紹東方美人茶。（羅浚濱攝）

林佳龍說，因疫情關係，國人無法出國，交通部希望能全力支持各地方觀光，讓台灣從防疫大 國成為觀光大國，尤其從桃園到台中的台三線客家鄉鎮，一定要串連使觀光主流化，促成產業聯盟，做到「在地知道，世界驕傲！」

林佳龍以發展觀光首要就是解決交通問題，允諾支持竹縣十大交通建設，縣長楊文科致謝外，也相信峨眉鄉納入經典小鎮後，透過交通部力量將能讓峨眉湖和獅頭山等台三線景點得到串連發展。

楊文科邀林佳龍參觀富興老茶廠，聽取第四代接班人曾祥紘介紹東方美人茶，隨後搭乘遊艇遊峨眉湖，沿途可見參山處正在施工的環湖步道。林佳龍感謝地方居民無償提供私人土地施作環湖步道，已責成參山處將峨眉湖打造成區域觀光新亮點。

參山處長柯建興表示，將投入超過3億經費， 施設峨眉湖環湖步道，全長5785米目前已完成1300米，預定明年上半年將完成環湖步道小迴圈，串連周邊細茅埔吊橋、富興老茶廠、大自然文化世界等景點，搭配峨眉鄉公所經營的遊湖電動船，讓遊客方便暢遊欣賞峨眉湖。

柯建興對地方反應峨眉湖遊艇碼頭和環湖步道沒有公廁問題說，環湖步道還有3500米未施作，將與願意提供土地的主地協調，只要能解決地權和地用問題，參山處責無旁貸一定做公廁，讓到峨眉湖遊玩的旅客更「方便」。

(中時 )