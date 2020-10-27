康舒(6282)搶搭低軌道衛星，為Space X星鏈計畫第一代180瓦訊號接收器電源供應器主力供應商，第二代接收器電源供應器及系統開發已接近完成，預計明年開始出貨，康舒規畫在台灣及菲律賓廠區生產，預計明年兩代產品產量將達百萬套以上。

Space X為特斯拉執行長馬斯克創辦的航太公司，其推出「星鏈計畫(Starlink)」主攻低軌衛星，被市場視為提前掌握6G發展的關鍵，儘管目前只是起步階段，但因SpaceX的低軌衛星計畫對之後行動通訊技術有重大影響，而Space X為加速落實星鏈計畫，持續擴大供應鏈，據了解，SpaceX星鏈計畫潛在市場高達1兆美元，成為相關零組件兵家必爭的龐大商機。

康舒為Space X第一代180瓦接收器電源供應器供應商，目前已量產出貨，據了解，康舒在第一代電源供應器佔比達70%到80%，為主力供應商，至於小型化第二代接收器的電源供應器及系統康舒亦已開發完成，目前公司正在佈建明年產能，計畫在台灣廠區及菲律賓廠區生產，初估明年兩代產品產量在百萬套以上，隨著Space X加速布建，康舒預期相關產品將於2022年大爆發。

康舒9月合併營收為19.42億元，年增9.33%；累計前9月合併營收為155.36億元，年減0.77%。

(時報資訊)