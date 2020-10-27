隨著鋼鐵產業市況復甦，鍍鋅大廠燁輝(2023)下半年營收增溫，本業好轉，業外則有處分土地利益加持，整體營運可望力拚單季挑戰獲利，第四季在鋼價續漲帶動，本業營運仍樂觀。

隨著鋼市好轉，內外銷接單順暢，價格調漲，燁輝第三季合併營收約137.7億元，季增率約8.33%，第三季本業好轉；業外雖有匯損，但處分土地利益可望抵消，整體第三季有機會轉虧為盈。

受惠全球鋼市逐步回溫，燁輝第三季營收、本業獲利表現可望較前兩季轉佳；業外方面，新台幣強升以及轉投資虧損為不利因素，但在處分屏南工業區土地獲利逾7億元挹注，貢獻單季EPS約0.37元，法人估第三季可望力拚終止連7季虧損。

展望第四季，鋼市旺季來臨，燁輝內、外銷接單情況轉好，加上鋼價上揚，若轉投資事業表現持穩，第四季應仍可獲利。展望明年，公司看好太陽能光電支架接單暢旺，明年出貨噸數將可倍增，成為一大營運動能。

燁輝今年積極布局綠能事業，推出高耐腐蝕的相關運用鋅烤漆鋼等多項產品，搶攻各式太陽能光電支架市場。燁輝太陽能光電產品去年銷售約7.5萬噸，今年受疫情影響，預估出貨僅3.5萬噸，就目前接單狀況來看，明年出貨可望超過10萬噸。

上半年鋼市不振，燁輝上半年合併營收253.64億元，年減15.7%，上半年代表本業表現的營業淨利為7585萬元；但因認列轉投資虧損近9億元，稅後淨損8.41億元，每股淨損0.44元。今年前三季合併營收391.33億元，年減14.33%。

(時報資訊)