橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）公布截至2020年9月26日的第三季財報。意法半導體第三季淨營收達26.7億美元，毛利率為36.0％，而營業利潤率則為12.3％，淨利潤2.42億美元，稀釋每股盈餘26美分。

意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery表示，2020年第三季淨營較上季提升27.8％，而且比最高預期多出690個基點。整個第三季市場環境明顯優於預期，我們看到來自車用產品的需求、ST在個人電子產品領域的客戶專案，以及微控制器的需求，是達到業績的主要因素。第三季毛利率處於預期中間值的水準，這包括約140個基點的閒置產能支出。展望第四季，預估營收的中位數將相較上季成長12.0％。除了射頻通訊子業務部，其他所有產品業務預計將呈現成長態勢。毛利率預計38.50％，包括約70個基點的閒置產能支出。此外，2020年全年淨營收中位數預計將達99.7億美元，較去年增加4.3％，同時營業利潤率將保持在兩位數。

2020年第三季淨營收總計26.7億美元，較上年成長4.4％。相較去年同期，車用產品、影像晶片和功率離散元件營收雖呈下滑，不過因微控制器、射頻通訊、MEMS和類比元件銷售營收上揚而抵消了部分降幅。OEM銷售營收較去年成長7.5％；而代理商銷售營收則較去年同期衰退3.4％。然而，相較上季，淨營收激增27.8％，與公司預期最高目標高出690個基點。所有產品部門的銷售營收相較上一季均呈兩位數的成長。

第三季毛利潤總計9.59億美元，相較上年微幅衰退0.8％。毛利率36.0％，較去年減少190個基點，價格壓力和閒置產能支出是下滑的主要因素。第三季毛利率與公司預測的中位數持平。而第三季的營業利潤較去年萎縮2.0％，總計3.29億美元，去年同期則為3.36億美元。營業利潤率相較上年減少80個基點，佔淨營收的12.3％，而2019年第三季則為13.1％。

相較去年同期，各產品部門之表現方面，汽車和離散元件產品部（ADG，Automotive and Discrete Group）的車用產品和功率離散元件的銷售營收均下滑，營業利潤達4,900萬美元，較上年衰退35.7％。營業利潤率為5.8％，去年同期則為8.5％。

類比元件、MEMS和感測器產品部（AMS）的MEMS和類比元件銷售營收均呈上揚，但影像晶片營收入則減少， 營業利潤達1.75億美元，較上年萎縮11.8％。營業利潤為率17.5％，去年同期則為20.5％。微控制器和數位IC產品部（MDG，Microcontrollers and Digital ICs Group）的微控制器和射頻通訊（前身為「數位IC」子業務部）均成長，營業利潤達1.42億美元，漲幅達32.0％。營業利潤率為17.4％，去年同期則為15.7％。

淨利潤和稀釋每股盈餘分別下降至2.42億美元26美分，而去年同期分別為3.02美元和34美分。2020年第三季資本支出（扣除資產銷售營收後）為3.19億美元，年初到第三季累計8.97億美元。去年同期，資本支出則為2.44億美元。

為進一步強化公司的無線連線業務，業務合併支出7,600萬美元；2017年發行的2022 A級可轉換債券結算支付應計利息3,300萬美元；扣上述兩項費用後，第三季自由現金流（非美國通用會計準則）為負2,500萬美元，去年同期則為正1.7億美元。第三季公司支付現金股息總計3,800萬美元。

截至2020年9月26日，意法半導體淨財務狀況（非美國通用會計準則）為6.62億美元，相較之下，2020年6月27日淨財務狀況則為5.70億美元。總流動資產為35.3億美元，而總負債為28.7億美元。

意法半導體在本季行使了債券贖回期權，提前贖回2017年發行的2022 A級可轉換債券。最終，A級債券持有人行權總額7.5億美元。意法半導體以淨額結算方式收付債券，支付7.5億美元現金和約1,100萬股庫存股，大部分交易在第三季完成，剩餘部分在第四季初完成。2020年第三季，在行駛贖回權的同時，意法半導體還新發行了15億美元的兩級優先無擔保可轉債（每級7.50億美元），分別於2025年和2027年到期。

2020年第四季公司指導目標（中位數）淨營收預計將達29.9億美元，較上季成長約12.0％，上下浮動350個基點；毛利率約為38.5％，上下浮動200個基點；本前瞻假設2020年第四季美元兌歐元有效匯率約1.15美元＝1.00歐元，包括當前套期保值合約之影響。

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