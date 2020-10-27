恩智浦半導體（NXP Semiconductors）在年度開發者大會上宣佈，在推動安全超寬頻（Ultra-Wide Band；UWB）技術成為精準定位和高精確度感測全球標準的過程中，恩智浦已經實現全新里程碑。

繼推出行動裝置和汽車領域UWB解決方案後，恩智浦已擴展其產品組合，涵蓋全新UWB IC。Trimension SR040和SR150 IC針對全新物聯網使用情境進行最佳化，適用於智慧鎖和即時定位系統（real-time location system；RTLS）標籤，能夠以極高精準度提供「相對位置」。恩智浦推出Trimension作為其久經驗證的UWB平台的全新品牌名稱，此系列涵蓋針對汽車、行動裝置和物聯網市場特定需求而設計的解決方案。

恩智浦半導體執行副總裁暨安全與連接業務總經理Rafael Sotomayor表示，恩智浦堅信真正的創新發生在生態系統的交叉點。為加快UWB的採用並創造有意義的新體驗，無論是智慧手機、汽車還是其他物聯網裝置，智慧邊緣裝置需要獲得空間感知能力。想像一下未來裝置能在日常生活預知我們的行動，消除生活中的障礙。我們的全新物聯網IC與恩智浦連接產品相結合，幫助開發者為裝置和物件增加新的維度（dimensionality），進而實現此願景。

UWB將創造這樣的世界。門禁可以根據使用者實際位置進行上鎖和解鎖；透過簡單的螢幕觸碰操作即可共用汽車或是無鑰匙進入；智慧家庭自動化系統能夠直觀且高效地跟隨屋主移動，而人們可以透過立即定位追蹤放錯位置的物品，減少翻箱倒櫃的時間。

HID Global資深副總裁暨技術長Ramesh Songukrishnasamy表示，與其他射頻（RF）技術相較，UWB的定位功能具備更高的精確度和資料安全性，有望大幅改善辦公室、醫院、教育機構和家庭等場所的無鑰匙門禁使用體驗。藉由此技術的精確測距功能，我們亦相信UWB將在消費性產品和工業應用中實現許多全新定位服務，以及裝置到裝置的物聯網應用。

關於全新Trimension SR150和SR040 IC：針對物聯網使用情境進行最佳化的定位和感測功能。Trimension SR150專為滿足物聯網裝置的特定需求而設計，增加到達角度（angle-of-arrival；AoA）技術，以提高定位精確度。Trimension SR150非常適合用於在各種大型基礎建設實現UWB技術，例如門禁控制、室內定位系統、付款解決方案以及消費性電子產品。可將多個SR150 IC元件放置在同個房間中作為UWB錨點，進而在人員和物體移動時進行定位。

Trimension SR040針對低功耗操作進行最佳化，適用於電池供電的物聯網裝置（包含UWB追蹤器和標籤），可以與低功耗藍牙或其他連接控制器整合在同個裝置中。Trimension OL23D0是款開放、客戶完全可進行程式設計（customer programmable）的物聯網應用UWB控制器，可用於補強專用的物聯網解決方案。

模組合作夥伴與邁向量產：為解決特定的使用案例，部分恩智浦合作夥伴提供以Trimension SR150和SR040 IC為基礎的簡易整合（easy-to-integrate）模組和開發套件。

恩智浦率先業界推出系統級UWB解決方案，並以全面的軟體產品和強大的安全整合作為後盾，奠基於恩智浦久經市場驗證的嵌入式安全元件（embedded Secure Element；eSE）和近場無線通訊（Near Field Communications；NFC）整合。Trimension的推出擴展恩智浦在NFC、Wi-Fi、5G和藍牙方面的全面連接產品組合。

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