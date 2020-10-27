政府安心旅遊補助月底結束，國旅市場降溫，進入11月全國飯店住房率下滑僅剩三成，業者擔心情況持續惡化，中臺灣觀光產業聯盟協會為此串連結合全省與離島旅宿業自立自助，發起「安心遊2.0」計畫，預計號召全台500家旅宿提供500元優惠給旅客，來維持國旅熱度。

業者們並呼籲政府再加碼40億元補助500元，加上民間業者加碼自救的500元，強調如此政府僅需40億元，就可帶動560億元產值。

中臺灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰表示，7至10月安心旅遊補助促成了國旅大爆發，但11月之後恐會大崩盤，目前訂房量不及10月份的三成，旅宿業者都極為憂心，因此聯盟發起這項計畫，希望透過聯合促銷方式，吸引民眾出遊消費。

黃正聰指出，旅宿業是觀光產業的核心，根據觀光局統計「安心旅遊達近7倍乘數效益」，若政府及業者各出500元，帶動的乘數效益可達政府出資的14倍，又民間消費促進稅收。黃正聰說，政府補助500 可促成消費7000元，帶動稅收980元，國庫反而是賺錢的。因此，政府應善用補助工具，避免假日原來就要出遊的旅客，投資40億不僅可以補回160億旅宿營收、還可創造560億的民間消費，希望行政院可以寬列預算支持觀光產業。

旅館公會全聯會張榮南理事長表示，邊境管制，觀光客進不來，許多企業都用視訊會議減少差旅，更讓旅館業雪上加霜，希望政府持續國旅補助，最好每房一千元，若過度期間經費籌措困難至少也要500元，助業者度過難關。桃園喜來登執行長李弘信表示，觀光旅館的住房率由7成減至3成，房價由4千元降為2千多元。本專案再優惠500元，民眾只要花不到2千元就有機會入住觀光旅館，CP值有史以來最高，喜來登也規劃周邊的遊程，希望大家可以趁機來體驗。

花蓮民宿協會葉陳錦表示，花蓮是民宿數量最多的縣市，本次有30家優質旅宿參加安心遊2.0提供多樣化的選擇，縣府正舉辦「2020太平洋靚彩節」，希望民眾來住民宿體驗「星空花蓮」。

(工商 )