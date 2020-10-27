NCC昨天召開中天新聞換照聽證會，許多國人紛紛質疑。國民黨立委賴士葆中午在臉書發文，以他自己及許多在野人士切身之痛為例，砲轟NCC對綠媒假新聞不見任何糾正，縱容綠媒不實的言論在選戰不斷打壓在野黨，NCC就是民進黨的附隨組織，不要假惺惺地奢言獨立公平公正了。不少網友認同賴的看法，批評NCC不是獨立機關，而是獨眼機關。

賴士葆說，在全民關注的NCC聽證會上，7位背景和意識形態偏綠的鑑定人口徑一致的畫靶射箭，嚴審中天整個過程像一場預設結論的過場戲，冷眼看這些人要為將來的審判製造合理的基礎，哀悼台灣的新聞自由怎會沉淪至此。

他說，既然NCC要發揮獨立專業機關的功能，今後對於其他媒體換照，要舉辦聽證會，同樣的審查標準以示公平。行政院事先丟下「執照不是世襲」的絃外之音，我們要請問政治立場親綠的新聞媒體是不是就可以永遠世襲？在沒有任何法律認定的依據之下，只以主觀的立場判定政治立場不同的電視台就是紅媒，就是對國家安全有影響，這是欲加之罪何患無辭，關掉中天讓台灣變成一言堂的專制國家也在所不惜。

賴士葆說，NCC既然對中天進行內容審查和實質審查，要回應蘇貞昌過去批評它「什麼都不管，讓假新聞滿天飛」，因此NCC就蛻變躍身為什麼都要管的話，那他要講切身之痛：過去幾次選舉，綠媒配合他的選戰對手製造的假新聞，在沒有求證下就做成跑馬燈新聞播出，晚上再將那則新聞擬定為談話性題目，請綠營名嘴來圍剿公審，散播不實言論意圖使人不當選。

他說，不是只有他受到這樣的不公平的待遇，很多在野黨的候選人都是在這樣的假新聞圍剿之下奮力圖存，那些血淚斑斑的心路歷程，沒有看到NCC對綠媒有任何糾正，因為國家機器縱容綠媒不實的言論在選戰中不斷的打壓在野黨，在他眼中NCC就是一個民進黨的附隨組織，就不要假惺惺地奢言獨立公平公正了。

賴士葆強調，他同意台灣民意基金會游盈隆所說的，昨天NCC那場聽證會比40年前的美麗島軍法審判更糟糕。

網友紛紛上賴士葆臉書留言「你們都誤會啦！這是獨眼機關，不是獨立機關啦！」「九品芝麻官最後三堂會審加李公公都知道眾怒難犯！咱真的很想看看民進黨到底多有種？台灣人到底有多勇？」「 NCC本來就不是獨立機關，獨立在哪？找立場偏頗的人就可以成為獨立機官」、「國家綱常蕩然無存，外戚宦官無法無天」、「無法無天民進黨東廠」、「應該由百姓投票決定才符合言論自由」。

(中時 )