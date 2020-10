許久未發片的愛黛兒(Adele),自從與前夫離婚後,活得更有自信。過去1年多來,她靠著運動和飲食控制,狂瘦45公斤,再加上與黑人饒舌歌手男友Skepta感情穩定發展,可說是幸福非常。

久違的愛黛兒,近日現身美國熱門脫口秀節目《週六現場夜》(Saturday Night Live),以一襲緊身黑色露肩洋裝現身,一出場即讓大家驚艷,成功鏟肉45公斤的她,五官顯得更立體,再加上玲瓏有緻的身材,與以往簡直判若兩人。作為嘉賓主持的她,不改幽默本性,一上台就說:我知道,我和我上一次露面時的模樣差非常多,這要感謝新冠疫情的限制令,我出門必須一律從簡,所以今天我只帶了一半的我來,這就是我選擇的那一半。」

愛黛兒(Adele)一登台,瘦身成果讓人驚艷 (圖/ 翻攝自NBC)

現場的觀眾可說是大飽耳福,愛黛兒在節目裡,整場表現可說是完美,透過小劇場的表演搭配《Rolling In The Deep》、《Hello》、《Some One Like You》…等數首耳熟能詳的暢銷金曲,把英國人的幽默感表現的淋漓盡致,整場節目毫無冷場,更讓觀眾笑聲不斷。

愛黛兒(Adele)自然的主持風格,替節目衝高收視率 (圖/ 翻攝自NBC)

距離愛黛兒發行上一張專輯已時過5年,從2017年葛萊美獎之後,她就再沒在電視上露過面,這次透過《週六現場夜》的節目,不僅讓觀眾看到瘦身有成的她,同時也能一飽耳福,回味愛黛兒多首經典神曲。而製作單位用心,成績也回饋在收視率上;《週六現場夜》的收視率率是當晚付費節目中的第一名,同時也是眾多集數中的第三名。

在 Instagram 查看這則貼文 Saturday Night Live(@nbcsnl)分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 24 日 下午 9:57 張貼

(中時新聞網)