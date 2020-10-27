全民健保開辦25年，累積的就醫紀錄結構化資料高達649億筆、醫療影像自107年收載至今也有22億筆，是台灣發展大數據分析與醫療人工智慧（AI）的寶庫。健保署今舉辦「健保25週年‧健保資料人工智慧應用研討會」，邀請12團隊發表AI研究成果，副總統賴清德也受邀到場，重申生物科技產業、智慧醫療是國家未來發展的方向，政府的基本態度是鬆綁法令，讓國人的健康受到更大的福利。

賴清德表示，健保署一路走來不容易，早期台灣社會常發生因病而貧、因貧而病的悲哀，25年前健保開辦後，不僅守護了國人健康，也給予民眾平等就醫的權利。健保署一定要結合相關部會共同努力，好好地運用650億筆的醫療申請資料、23億筆的影響資料，利用龐大的資料庫推動智慧醫療、精準醫療的發展。

賴清德表示，蔡總統在2次就職演說都提到，生物科技產業、智慧醫療都是國家未來發展的方向。目前工業4.0度如火如荼在國際上展開，全球智慧化時代也來臨，這是無可避免的，這個時代對台灣未來發展非常高，推動智慧醫療勢在必行。我們基本的態度就是鬆綁法令，試驗的場域和資料一定要開發，且要積極地尋求業界合作，幫助推動精準醫療、智慧醫療，讓台灣健康促進、健康照護及治療的品質提升，國人的健康也可受到更大的福利。

在今天的研討會中，計有12個團隊發表AI研究成果，例如北榮開發腦轉移瘤AI輔助診斷系統升級版DeepMets®-Plus，可精準辨識出腦轉移瘤病灶並計算數量、最大徑與體積等重要資訊；台大利用AI模型預測 COVID-19 症狀患者需要補充氧氣的需求；亞東醫院推出鼻咽癌自動分期(T stage)之人工智慧模型等。

健保署表示，為擴充我國醫療AI發展量能，該署今年3月與廣達電腦股份有限公司董事長林百里簽署合作備忘錄，廣達電腦捐贈「人工智慧醫療雲運算整合平台（QOCA® AIM）」系統，並客製化打造有利健保資料加值的環境。另外，健保署和成功大學教授蔣榮先團隊合作，開發COVID-19的AI模型，目前正向食藥署申請醫療器材專案製造。今年6月及10月健保署修訂「全民健康保險保險人對外提供資料作業要點」及「全民健康保險保險人資訊整合應用服務中心作業要點」，非自然人資料去識別化後，開放產業申請運用。

健保署長李伯璋指出，健保署累積高價值之巨量醫療數據資料庫，今天的研討會初步呈現健保資料庫開放應用，透過與產業界合作，發揮產、官、學協力綜效，進而創造AI應用的成果，健保署未來仍秉持開放態度，在符合各項法規及相關規範的前提下，鼓勵各界有承作意願之團隊，進行資料庫的加值應用，促進國家發展及增進國民的健康與福祉，並將成果回饋全體國民。

(中時 )