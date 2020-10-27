S Restaurant ＆ Bar位於B1有獨立入口及空調，會加強消毒及環境清潔，餐飲環境優美。（S Hotel提供）

疫情爆發以來，S Hotel隨即響應台北市政府投入防疫飯店的行列，因位置鄰近機場，周邊有5家區域醫院，業者表示，「客房設有獨立式空調、無地毯，百分之百零接觸的專業流程，飯店同仁會身穿全套防護衣在地下室為賓客辦理Check in手續，並提供檢疫入住相關資訊，加強館內消毒天數，全體員工培訓數小時之防疫及消毒流程，提供安全無虞的住宿環境，極具彈性有溫度的服務品質，深受旅客好評」。

初秋午後微涼，業者於S Restaurant ＆ Bar推出「Palette繽紛幻想下午茶」（2人份），每套售價1280元起，餐點包含了5種甜點，如柳橙蛋白霜塔、草莓香草酥餅、覆盆子蒙布朗、抹茶紅豆羊羹、巧克力費南雪，4種鹹點如辣腸司康、優格鮭魚泡芙、草莓鮮蝦、魚卵蟹肉餃，鹹甜兼具的美好滋味，擺盤色彩豐富有趣味，可任選2杯指定飲品，分別是熱飲「豐秋圓滿」，讓賓客可以享有DIY泡茶的樂趣，先以乾燥玫瑰花、薰衣草、月桂葉和百里香加入熱水中，飲用花草純粹的滋味，再加入洋甘菊茶包可享風味層次；冷飲則是「一夜之秋」，以高山烏龍茶做為基底，加入洛神花、薑汁及通寧水調和，清爽解膩。

據了解，S Restaurant ＆ Bar位於B1有獨立入口及空調，會加強消毒及環境清潔，餐飲環境優美。近期全球商務旅遊逐漸解禁，及不少海外留學生返台，民眾入住防疫飯店的需求提高，因曾入住S Hotel的房客，因親友口碑推薦攬客，此外，S Hotel也是全台唯一米其林評鑑中獲得2棟紅房子的防疫飯店，為國際評選和台北市政府觀傳局極其肯定住宿環境及防疫水準。

(中時 )