台灣局勢越來越緊張，台灣民意基金會最新民調顯示，若台海爆發戰爭，55.9％認為中國共產黨政府要負責，不過有22.3％台灣民眾認為，民進黨要負責。

此外，總統蔡英文處理兩岸關係的表現，民調顯示，20.5％非常滿意，37.4％還算滿意，17.1％不太滿意，18.1％非常不滿意，6.8％沒意見、不知道、拒答。顯示台灣20歲以上的成年人中，有五成八對蔡總統處理兩岸關係的表現基本上滿意，同時有三成五不滿意，滿意的人比不滿意的人多23個百分點。

台灣民意基金會民調指出，如果台海爆發戰爭，誰該負責？55.9％中國共產黨政府該負責，22.3％台灣民進黨政府該負責，11.9％兩方都有責任，9.8％沒意見、不知道、拒答。顯示，近期台海若爆發戰爭，在二十歲以上的台灣成年人中，有五成六認為應歸咎於中國共產黨政府，二成二認為應歸咎於台灣民進黨政府，一成二認為兩方都有責任。

從政黨傾向看，民進黨支持者中，八成七認為台海若爆發戰爭，應歸咎於中國共產黨政府，3.7％認為應歸咎於民進黨政府，2.5％認為雙方都有責任；國民黨支持者中，六成四認為應歸咎於民進黨政府，17.5％％認為應歸咎於中國共產黨政府，13.4％認為雙方都有責任；其他三個小黨的多數支持者認為應歸咎於中國共產黨政府；中性選民也是多數認為應歸咎於中國共產黨政府，雖然也有二成一認為應歸咎於民進黨政府，二成五認為雙方都有責任。

從年齡層的角度看，每一個年齡層都出現一面倒地多數認為應歸咎於中國共產黨政府，但越年輕的族群認為中國共產黨政府應負責的比例也越高。例如，20-24歲的社會新鮮人中，有七成三認為中國共產黨政府要負責，25-34歲的年輕族群中，有六成五認為中國共產黨政府要負責，相對地，在65歲以上的年長公民中，只有四成八這麼認為。

(中時 )