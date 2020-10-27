NCC昨天召開中天新聞台換照聽證會，國民黨前立委孫大千今天在臉書指出，從聽證會的內容來看，顯然鑑定人已經有了預設立場，這根本就是一場「先畫靶再射箭」的戲碼。他質疑，為何親綠新聞台違規僅被發函改進？為何親綠電視台的自律機制就沒失靈？為何親綠電視台還能在民進黨內自成派系？NCC鑑定人的眼睛都瞎了嗎？

孫大千說，鑑定人針對中天新聞台所羅織的三大罪狀，顯然是欲加之罪，何患無辭：

第一，「中天新聞台違規件數、範圍、罰款金額都是新聞台之中最多、最廣。」然而，事實上有許多親綠新聞台違規件數也不遑多讓，至於罰款金額過高，更是由於NCC標準不一，針對中天新聞台便課以重罰，針對親綠新聞台則僅是發函改進。

第二，「自律機制失靈」。何謂自律機制失靈？原本就無法量化，也沒有一個明確的標準，這完全是由鑑定人的主觀意志來加以認定。為什麼其他親綠電視台的自律機制就沒有失靈呢？

第三，「股權集中旺旺蔡家，新聞專業恐受大股東影響。」但是，其他幾家親綠新聞台大多也由大老闆在幕後操控，隨便問一下路邊的路人，都清楚那些人是誰，鑑定人怎麼會不知道？更誇張的是，某一家親綠新聞台還可以在民進黨內自成派系，角逐中執委，推派不分區立委，NCC鑑定人的眼睛難道都瞎了看不到嗎？

(中時 )