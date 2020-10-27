衛生福利部苗栗醫院每學年秉持公醫使命，配合承辦縣內學童健檢服務，今年更創新由社區健康組及婦幼醫療團隊合作，針對小兒包皮、心雜音、疝氣、隱睪症、漏斗胸等孩童常見異常項目，新設計出5款活潑新穎的衛教單張，提供完整的衛教內容、就診資訊並添加四格漫畫的圖畫，讓孩童認識自我身體的不一樣之處。

部立苗醫除了活潑的衛教單張設計外，苗栗醫院長李明輝更指示院內相關醫療團隊規劃出便捷的學童回診服務流程，由顧客服務中心專責協助報到就診、診間聯繫及相關醫療專業服務等安排，家長只要持健檢異常轉介單與健保卡陪孩子至苗醫複診，就可享有專業且貼心服務。

苗栗醫院新設計衛教單張添加四格漫畫圖畫，幫助孩童認識自我身體。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗醫院牙科醫師為學童進行口腔健康檢查。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

衛福部苗栗醫院今年承辦頭屋、西湖、公館、銅鑼、獅潭、三義、卓蘭等7個鄉鎮，共43所國中小學童健檢，截至目前為止，異常者以包皮異常居多，其次為心雜音。部立苗栗醫院泌尿科醫師劉明岳指出，一般包皮異常(包莖)在7歲時發生率約為8％，18歲幾乎降到1％，所以大部分的包皮異常可持續觀察；通常針對無感染之包莖兒童可用保守性治療，局部使用微量類固醇藥膏塗抹於包莖處，成功率最佳可達9成；因此若健檢有異常兒童，可帶至門診由醫師診療給予最佳的治療方式。

另，心雜音部份，苗栗醫院則有來自醫學中心的小兒心臟專科醫師，能以專精的檢查做初步的診斷及處置。若有胸廓異常者，院方也有胸腔外科的專科醫師能提供診療服務。

李明輝表示，守護健康應從小做起，學童健康檢查亦為預防性健康照護的重要一環，因此對於有異常項目之學童且曾到本院就診者，院方會主動以電話關懷並提供門診相關資訊，目的是提醒家長重視並陪孩子到醫院進一步檢查，找出異常原因。

(中時 )