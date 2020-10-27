60年最慘！六合夜市爆50攤歇業止血 業者痛喊「生意剩1成」

高雄六合夜市人潮大幅減少，面臨60年來最慘困境，六合夜市自治管理委員會總幹事詹金翰也說，這是前所未見的狀況。關於六合夜市的興衰，引發熱議，網友直言，根本是「自取滅亡」，不值得同情。

詹金翰曾向媒體表示，目前六合夜市生意最好時，僅全盛時期的五成五，剩下四成靠國外觀光客，現在他們進不來，沒了韓流其他縣市的旅客也不來。

一名PTT網友日前實際走訪六合夜市，才發現「市中心蛋黃區+捷運+火車站的夜市，居然可以慘成這樣」，認為六合夜市的例子可以上教科書了，不想辦法提升品質爭取客源，反而把客群設定在觀光客去宰，然後進一步只想賣國際觀光客，再進一步只賣陸客，「本地人都不屑逛，生意不好活該」，且「不好吃不好玩也不好買啊！」並提出質疑，六合夜市有救嗎？

其他網友也認為，六合夜市很坑確實長期為人詬病，攤商擺明了就只賺觀光客的錢，不做在地人生意，既然要賺陸客的錢，物價當然不會太佛心，久了刻板印象就出來了。

網友建議，夜市本來就是要在地化、有特色，除了攤商自治外，政府也應有相關規劃，否則交由自由市場決定，能撐到疫情過後沒倒，開放國外觀光客後，應該又會恢復熱鬧了。

另有網友表示，「先把攤販改善一下再說吧！一堆攤都擺爛」「他們本來就沒有想做在地人的生意了」「跟其他地方比起來六合夜市排斥本地人的態度太明顯了」「真的不會想特地繞過去」「自取滅亡，不值得同情」，但也有人說「六合有一些老店很好吃好嗎」，認為應該好好轉型。

(中時新聞網)