車王電(1533)也是華德動能(2237)董事長蔡裕慶指出，華德動能今年第4季將有欣欣客運、淡水客運及指南客運等交車款入帳，第4季營收將達3.5億元。2021年除了有政府持續推動電動巴士補助，加上暨有客戶如基隆客運補件申請中、欣欣客運預計2021年再增加27輛電動巴士採購，整體而言，2021年電動巴士將是起飛的一年，未來幾年電動巴士成長相當樂觀。

欣欣客運今天再次採購華德動能自主開發設計製造全新電動巴士，簽約金額共2.2億元，今年底預計交車16輛，將貢獻1.6億元，明年再交後面的6輛。今年也陸續跟淡水客運及指南客運完成採購合約，淡水客運金額1.05億元，交車10輛，指南客運8輛，金額0.84億元，將於第4季完成入帳，總計可挹注華德動能第4季3.5億元。

此外，基隆客運今年申請交通部108年一般型計畫補助未獲通過，總共20輛，目前正在補件，第4季假使獲審查通過，將在明年交車。

蔡裕慶表示，公司砸下25億元籌設中港新廠，明年台中新廠完工，但因為疫情，導致國外機器設備安裝調教延後，跟政府協商希望明年下半年準時試產。電動巴士的底盤三電，年產能可達6000～7000輛，會跟國內車體合作組裝，帶動相關產業成長；另一方面，電動巴士自己組裝部分，年產能可達1700至2000輛，因此，產能延後會影響未來電動巴士成長的速度。

華德動能也爭取第一家通過交通部公路總局電動車補助作業點示範型廠商，對於示範型客運運行製造廠，政府2021年及2022年規劃每年採購150輛、一般型300輛，2022年示範型250輛、一般型300輛，客車製造廠一年示範型可爭取40輛的份額，華德動能會爭取這塊大餅。此外，華德動能手上還有多家潛在客戶積極申請，陸續會對外公布，蔡裕慶指出，客戶都在增加電動巴士需求，華德動能2021年一定會跟進成長。

(時報資訊)