警車開道送醫

大里一名黃姓婦人，日前晚間慌慌張張的跑進台中市警察局霧峰分局仁化派出所，直呼要警察幫忙開道，原來是婆婆暈倒送醫途中，碰上大塞車，員警立刻開來巡邏車，在前方開道，短短3分鐘就來到大里仁愛醫院，安全讓婆婆接受診治，家屬感動頻頻感謝警察的熱心。

高齡86歲的老婆婆日前晚間6點多，在家中突然感覺身體不適，家人決定開車送醫，不料送醫途中，老人家漸漸失去意識，當時又適逢星期六晚間吃飯時間，路上車流量大，走走停停，讓老婆婆家人非常著急，情況非常危急。

婦人失去意識，家人求助，霧峰分局仁化派出所員警開著巡邏車在前方開道，短短3分鐘到達醫院。（霧峰分局提供／黃國峰台中）

婆婆的媳婦黃姓婦人，發現路旁是仁化派出所，當機立斷，將車停在門口，快跑入派出所，大喊婆婆昏迷了，要警察幫忙，警員張元榕及梁昱偉了解情況，立即開來巡邏車，鳴上警笛、開著警示燈，短短3分鐘內，就到達大里仁愛醫院急診室，經醫護人員接手後，員警才安心離開醫院，家屬事後也頻頻向警方道謝，對警方的即刻救援十分感激，也對員警的熱心協助深表肯定與讚許。

霧峰分局分局長陳家銘呼籲，警察的工作不單是依法行政、干涉取締，將民眾小事當成警察大事辦理，本著關懷弱勢及同理心，主動關懷需要幫忙之民眾，民眾如有任何緊急情事，可撥打110尋求警方協助，員警會竭盡所能地幫忙，增加警民互信，相信更有助於社會安定。

(中時 )