蘋果（Apple）今年已經舉辦兩場秋季新品發表會，推出了第四代iPad Air、Apple Watch Series 6以及iPhone 12系列等等新品。不過，事實上蘋果還有一款重量級產品等候在今年內亮相，也就是採用蘋果自行研發晶片Apple Silicon的Mac。在蘋果最新釋出的Boot Camp 軟體更新中，蘋果提前泄露了新款16吋MacBook Pro的消息，或許有望在11月舉辦的發表會中一同亮相。

爆料者Jon Prosser (@jon_prosser) 先前預測，蘋果將會在11月17日舉辦下一場新品發表會，主角將是Apple Silicon Mac。針對這款新品，相關傳聞不少，有機會成為首款搭載Apple Silicon的，可能包含12吋MacBook，但13吋MacBook Pro或是MacBook Air也都有可能。除此之外，最新消息是蘋果在近期釋出的Boot Camp軟體更新裡（允許Mac安裝Windows的軟體），提到了2020年新款16吋MacBook Pro。

蘋果在2019年底首度推出採用16吋螢幕的MacBook Pro，並在今年年中提供了全新的顯示卡選配。在蘋果於6月份的WWDC(蘋果全球開發者大會）中指出，將會在今年內推出Apple Silicon Mac，並且預計花費2年時間讓產品線完成過渡。當時蘋果也曾表示，推出Apple Silicon Mac後，蘋果仍舊會持續推出採用英特爾（Intel）晶片的Mac。而這一款蘋果意外曝光的2020年新款16吋MacBook Pro，便被預測有可能仍舊採用英特爾晶片，而非Apple Silicon。

目前為止，蘋果尚未正式確認還會舉辦新品發表會，不過知名財經外媒與爆料達人都預測蘋果有計劃在11月再辦一場。由目前來看，焦點新品將會包含Apple Silicon Mac以及2020年新款16吋MacBook Pro。此外，在9月、10月份當中都沒有亮相過的AirPods Studio頭戴式藍牙耳機以及AirTag藍牙追蹤設備，也傳出有機會在會中亮相。

今年由於疫情影響，蘋果在6月份的開發者大會、9月、10月的新品發表會，皆以線上預錄的方式舉行，且在約1週之前才正式釋出發表會邀請函。按此情勢推測，蘋果有機會在11月9日開始的那一週宣布下一場發表會的時間。期待Apple Silicon Mac的果粉可耐心期待。

(科技)