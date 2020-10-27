國際清算銀行（BIS）公布，新興市場以美元計價債務首度突破4兆美元，歸因於新冠病毒危機期間多國發債量大幅增加。

BIS指出，第二季（4到6月）發行債務躍升14％，帶動美元計價債年增7％。

隨著聯準會今年將利率降至趨近於零，使美元借貸成本下滑，但是當新興市場自家貨幣貶值，仍常被警告無法償付美元債的問題。

BIS表示，非洲與中東的債務躍升14％，與過去幾季一樣仍為各地區之冠，中東地區債務增加尤其明顯。

(工商 )