BIS：新興市場美元計價債務首度突破4兆美元 13:382020/10/27 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際清算銀行（BIS）公布，新興市場以美元計價債務首度突破4兆美元，歸因於新冠病毒危機期間多國發債量大幅增加。 BIS指出，第二季（4到6月）發行債務躍升14％，帶動美元計價債年增7％。 隨著聯準會今年將利率降至趨近於零，使美元借貸成本下滑，但是當新興市場自家貨幣貶值，仍常被警告無法償付美元債的問題。 BIS表示，非洲與中東的債務躍升14％，與過去幾季一樣仍為各地區之冠，中東地區債務增加尤其明顯。 (工商 ) #債務 #BIS #新興市場 #美元計價 #躍升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》賣壓湧現 打壓LME期錫挫近2％ 10:002020/10/27 財經 《集中市場》外資連3賣 三大法人賣超80億元 15:232020/10/27 財經 《國際產業》需求強彈 恩智浦營收、財測超預期 10:512020/10/27 財經 《匯市》美國總統大選迫近 台幣震盪逾3角 10:002020/10/27 財經 《日股》無力回天 日經早盤跌65點 12:162020/10/27 財經 最大IPO來了 螞蟻A＋H股擬募345億美元 04:102020/10/27 全球財經 39.4億美元 政府基金徵國外代操 04:102020/10/27 證券．權證 新興債擁利多 後市看俏 14:502020/10/27 財經 《美股掃瞄》美股消息面：疫情升高＋利比亞增產 油價重挫逾3％ 10:002020/10/27 財經 威盛賣無形資產 獲利逾一股本 04:102020/10/27 財經要聞 財經熱門新聞 大陸將成全球電動車霸主 專家曝3大盤算籲美快出手 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 百年烤鴨過氣！全聚德前3季啃光3年獲利 走下神壇原因曝 - 財經 川普拜登誰贏都沒差 美元會跌幾年？ 專家曝驚人答案 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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