外交部長吳釗燮日前接受美媒專訪表示，台灣暫不尋求與美國建立正式外交關係，引發不少人反彈。台灣民意基金會今最新民調，39％民眾表達贊成暫不與美國正式外交，43％國人並不贊成，兩者相差近5個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，顯示各政黨支持者和中性選民不但對蔡政府「暫不建交」的政策立場毫無共識，且多數人是持反對的態度，蔡政府這項對美外交政策並沒有獲得多數民意的肯定與支持。

台灣民意基金會認為， 交叉分析指出，從政黨傾向看，在民進黨支持者中，約55％基本上贊成，32％反對；在國民黨支持者中，21％贊成，68％反對；在民眾黨支持者中，34％贊成，57％反對；在時代力量支持者中，43％贊成，46％反對；在台灣基進支持者中，52％贊成，29％反對；中性選民中，30％成贊成，42％反對。

游盈隆表示，九月下旬外交部長吳釗燮無預警在美國拋出「目前暫不尋求與美國建立全面性外交關係」的立場，令全體台灣人非常錯愕，至今餘波盪漾。根據最新民意，多數台灣人反對蔡政府這項對美外交政策，儘管贊成的人也不少，這使得整體民意陷入一種毫無共識或撕裂的狀態。

他說，蔡政府為什麼會做出這種決定，並繞過台灣直接向全美國人民宣示，是一個深不可測的謎。

(中時 )