中職31年台灣精品台灣大賽，周六（31日）起由統一獅與中信兄弟交鋒，獅隊主場將於11月2日至4日在台南市立棒球場展開，看台應援將實施全獅主場，客隊應援維持例行賽三壘Ｎ區。

總冠軍系列戰統一獅主場賽事預售票將於周三（28日）中午12:00在全台統一超商ibon售票系統正式開賣。28日12:00至30日11:59將開放2020年統一獅VIP會員及兆豐統一獅聯名卡卡友優先購票，凡輸入會員卡背面認證碼及聯名卡後8碼，即可優先購票，每張卡每場賽事限購4張。

一般售票將於30日（周五）12:00起正式開賣，統一獅球團歡迎愛棒球迷一起搶購預售票，進場感受職棒熱潮，一起展現團隊凝聚力，創造橘海氣勢，獅隊也會全力爭取隊史第10座總冠軍。

2020年統一獅總冠軍系列戰口號為「猛獅出擊 FIGHTEAM」，總教練林岳平搭配首席教練高志綱帶領球隊，球員、球迷齊心作戰帶領獅隊拼戰，主場賽事也特別準備「猛獅出擊 FIGHTEAM應援毛巾、應援旗幟及猛獅出擊扇子」，三樣好康贈品排隊一次換齊，凡持當日賽事門票均可現場排隊兌換，每場限量6000份，限量贈送，送完為止。

此外，不僅所有兆豐統一獅聯名卡友享優先購票，兆豐銀行也推出3大「猛獅總冠軍應援」系列活動，包括猜中勝分獎萬元、總冠軍戰最高10% OP回饋、現場再送乾洗手組。

台灣大賽為7戰4勝制，採百分百預售，若預售完售，將不開放現場售票；G5若無進行，將依退票程序開放退票。

☆優先購票：10/28（周三）12:00~10/30（周五）11:59

☆優先購票資格：2020年統一獅VIP會員及兆豐統一獅聯名卡卡友

☆全面開賣：10/30（周五）12:00起

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