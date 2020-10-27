美麗島電子報民調。

《美麗島電子報》最新民調出爐，調查2024總統可能人選10月的民眾信任指數，把可能的政治領袖放在一起做比較，新北市長侯友宜71.9%、副市長賴清德58.7%、桃園市長鄭文燦58.0％、前國民黨主席朱立倫53.5％、柯文哲45.9％。

侯友宜獲得71.9%的信任度，比總統蔡英文的60.9%還高，儼然成為繼年初的陳時中後，全台信任度最高的政治人物，難道侯友宜將來會一舉拿下國民黨的領導地位，成為國民黨的共主、未來強攻更高職位嗎？對此，有網友仔細檢視數據後，給出了否定的答案。

一位網友在論壇上發文指出，侯友宜目前的支持度、信任度雖高，但是根據民調細節顯示，在意識形態上，藍營、中立、綠營的選民中，支持侯友宜的藍營民眾僅有26.9%，不僅比朱立倫的36.1%少，侯友宜在藍營中的支持度甚至比柯文哲的30.3%還低！

該網友分析，侯友宜的高支持度，是來自綠營以及中間選民的支持，代表侯友宜的形象吸引了許多非藍營的選票，儘管這樣的政治人物正是國民黨目前需要的，但在黨內的各式選舉，恐怕很難得到應有的支持，這是侯友宜即將面對的困境，也是國民黨相當大的問題，「為什麼中間選民喜歡的政治人物，在黨內卻得不到支持？」

(中時新聞網)