今年3月初彰化縣政府風光舉辦大佛修復工程的開工祈福典禮，結果工程才開工就停擺，包商內部為了施工問題見解不同卡關了大半年，毫無施工跡象。（謝瓊雲攝）

彰化八卦山大佛修復工程，只聞樓梯響！彰化縣政府今年3月5日風光舉辦開工典禮，大半年過去了，卻未見施工，傳出原來為了搭建鷹架爭議，包商內部擺不平，工程停擺「卡關」！文化局指出，已請結構技師工會介入認定。

歷經9次流標好不容易成功發包的彰化八卦山大佛，開工後卻文風不動、絲毫未見工程施工跡象，縣議會黃千宴關心，在定期會上提出質詢，指參與開工典禮至今，似乎遲遲未見油漆粉刷、或任何修復工程進行？不少至八卦山健行休閒民眾也滿腹狐疑不解，說好的大佛風華再現呢？

黃千宴表示，日前至和美參與彰化詩歌節，參與的16個藝文團隊全部歌詠彰化的美好，她注意到每一支團隊都特別提到了八卦山大佛，可見大佛是所有彰化人心中重要寶貴的文化資產，也讓她回到彰化事後特別好奇，大佛的修復工程究竟何時才能完工？

文化局長張雀芬指出，大佛修復工程辦理開工儀式後，因為施工架部分，營造廠商與原設計規劃監造廠商，雙方認知見解不同，產生爭議，營造廠商已向縣府申報停工；文化局也請第三方公正單位介入，由結構技師工會居中協助認定，將針對整個施工架的安全性與適當性，做出結論後再行後續協調與仲裁。

八卦山大佛1961年落成，曾有東亞第一大佛美名，量體和造像藝術都具有一定水準，深具文化價值，等同彰化縣的地標形象，不僅是當地人，全國各地許多民眾，回憶的匣子、珍藏的相本，幾乎都有幅和大佛合影的留念，彰化縣政府在2002年登錄為歷史建築。

2004年、2010年都曾進行整修和油漆工程，增加夜間照明，但佛身表層斑駁及建物漏水問題仍未解，經縣府爭取，獲中央補助2635萬元，編列總經費3100萬元進行整體修復工程，無奈才開工就停工至今。

(中時 )