台中市議會27日交通地政業務質詢，市議員朱暖英拿出近8年台中市地方稅徵成果，比較歷年收入結算的金額，指地方稅徵連年增加負擔，轉嫁到物價上造成物價飛漲；市府地政局長吳存金說，今年公告地價合理調降落實盧市府的「輕稅政策」，兼顧地方施政需要與人民稅賦負擔。

朱暖英表示，去年土地增值稅收入有174億多，房屋稅有93億多，地價稅佔83億多，合計超過525億；其中一大部分，主要是因地政局調高公告地價所貢獻。相較2011年縣市合併時，土地增值稅近91億多、房屋稅74億多、地價稅46億多，當時合計也才212億多。

朱暖英指出，但近8年內3大地方稅收金額，卻增加了1倍以上，尤其地價稅的漲幅更是驚人；難怪台中市店租房價，不得不接連飛漲，帶動讓民眾吃1碗麵，買1個便當也都有漲價；她要求地政局，今年要適時調降公告地價呼應經濟脈動現況。

朱暖英說，避免前幾年公告地價大漲，導致物價不斷推疊高升，卻無意識地讓市政府成為物價上漲的始作俑者，卻又無能力讓調降公告地價導引物價回復到，公告地價調漲前的水準；希地政局能謹記公告地價調漲會拉抬物價上漲，卻有著未必能夠導引物價下滑的後果。

吳存金表示，市長盧秀燕上任後，將「輕稅簡政」視為重大政策目標之一，今年公告地價已於1月1日公告，台中市平均調降20.06％，調整後的公告地價適用於今年11月開徵的地價稅，一般土地平均減少約2500元，約94％納稅人受益，民眾拿到地價稅單將「很有感」。

吳存金強調，公告地價每2年辦理1次，作為課徵地價稅的依據，今年公告地價合理調降是參考「當年公告土地現值表」、「前次公告地價」、「地方財政需要」、「社會經濟狀況」及「民眾地價稅負擔能力」等原則，落實輕稅政策，兼顧地方施政需要與人民稅賦負擔。

(中時 )