日月光投控(3711)旗下日月光半導體長期推動產學技術合作，與中山、成功大學建構技術合作聯盟，今（27）日於高雄廠舉辦「日月光第八屆封裝產學技術研究發表會」，共有逾百名貴賓出席，展示就封裝製程、基板設計及產品應用3大方向合作的9件專案。

台灣半導體產業擁有相對完整的產業供應鏈，面對目前科技產業缺乏人才的挑戰，日月光超前部署、長期深耕校園，透過產學合作持續培育先進製程高階人才，擴展研究技術與跨領域研發能量，並提供學生在地就業機會，以穩固台灣封裝聚落競爭實力。

日月光指出，本屆產學技研專案概括封裝製程、封裝基板設計及產品應用3大方向。在封裝製程部分，面對特定先進封裝結構（FOCoS）製程過程及最終產品的翹曲問題，藉由材料、結構、異質整合等多方面掌握，建立對翹曲有效的模擬及預測模式。

其次，在封裝基板設計部分，產學技研專案針對應用於高效能運算（HPC）、網通等高階產品需求，發展特定基板線路結構設計，可有效減少基板中阻抗不匹配的問題，提升訊號的完整性（Signal Integrity）。

產品應用方面，針對光感測元件發展光學檢測系統，可快速有效檢測元件優劣、同時回饋元件參數，提供設計人員優化產品。另外，亦有光感測模組吸收及擴散材料研究，透過封裝製程技術的應用，期許能大幅提高光線接收率。

而因應大數據、雲端運算及高速、遠距需求，帶動光纖傳輸需求大幅成長。日月光指出，光纖設計著重降低訊號衰減與變形，此次應用於矽光子（Silicon Photonics）模組，讓不同產品規格藉由光纖訊號精準對位，提供穩定、高速、低延遲的傳輸，藉此優化製程。

日月光集團資深副總洪松井表示，台灣半導體未來製程欲維持領先優勢，關鍵將在於科技人才的培育政策。政府至今已規畫並陸續推動培訓計畫，讓人才持續進入半導體產業，填補業界需求缺口。

洪松井指出，日月光在台深耕36年，持續發揮企業力量鏈結產官學研豐沛資源與能量，為國內半導體領域，持續創造高雄在地就業機會，透過產業技術合作及建教實習等方式培養半導體人力資本，持續強化半導體國際競爭力。

(時報資訊)