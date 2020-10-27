38歲菲籍男性外勞日前上班被同事發現失去意識，倒地不起，立刻被送到頭份為恭醫院急診室，昏迷分數8分，不能講話，懷疑左側大血管腦中風，院方立刻啟動腦中風急救小組，經80天治療後，已恢復大部分機能。

為恭醫院神經內科主任朱清華表示，患者轉入加護病房插管治療，一度病危，左側瞳孔放大，昏迷分數掉至6分，患者同時也發現有心臟早期衰竭，有心臟病家族史，會診腦神經外科醫師，不建議施行開顱減壓手術，並考慮患者部份顱骨切除後，回菲律賓不好照顧。

頭份為恭醫院神經內科主任朱清華指出中風有新的動脈取栓術可治療。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

患者經內科治療後，很幸運的脫離危險期，拔管成功，由中風後期復健照護計畫做後續的復健治療，經過80天治療後，目前清醒而且行動自如，僅有輕度語言障礙。

朱清華指出，急診第一時間可以考慮追加歐美最新的介入性的動脈取栓術，類似心導管手術方式由鼠蹊部伸入導管至腦血栓處取栓。腦中風先進治療，目前除了血栓溶解劑以外，各大醫院也不惜重本，成立動脈取栓治療團隊，對於腦部大血管阻塞，兩者合併是目前最有效的治療，可以讓原本中風癱瘓的病人，提升三成到五成以上可以走路出院，免除終身癱瘓。

為恭醫院表示，世界中風日是每年的10月29日，目的是引起公眾關注中風問題，提高預防及治療中風的意識，教育公眾關注中風，以及減低中風對破壞大眾健康的風險，患者與家屬也要有自覺，如有突發性嘴歪眼斜、口齒不清、半邊肢體無力，應立即到院就醫。

(中時 )