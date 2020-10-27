38歲菲籍男性外勞日前上班被同事發現失去意識，倒地不起，立刻被送到頭份為恭醫院急診室，昏迷分數8分，不能講話，懷疑左側大血管腦中風，院方立刻啟動腦中風急救小組，經80天治療後，已恢復大部分機能。
為恭醫院神經內科主任朱清華表示，患者轉入加護病房插管治療，一度病危，左側瞳孔放大，昏迷分數掉至6分，患者同時也發現有心臟早期衰竭，有心臟病家族史，會診腦神經外科醫師，不建議施行開顱減壓手術，並考慮患者部份顱骨切除後，回菲律賓不好照顧。
患者經內科治療後，很幸運的脫離危險期，拔管成功，由中風後期復健照護計畫做後續的復健治療，經過80天治療後，目前清醒而且行動自如，僅有輕度語言障礙。
朱清華指出，急診第一時間可以考慮追加歐美最新的介入性的動脈取栓術，類似心導管手術方式由鼠蹊部伸入導管至腦血栓處取栓。腦中風先進治療，目前除了血栓溶解劑以外，各大醫院也不惜重本，成立動脈取栓治療團隊，對於腦部大血管阻塞，兩者合併是目前最有效的治療，可以讓原本中風癱瘓的病人，提升三成到五成以上可以走路出院，免除終身癱瘓。
為恭醫院表示，世界中風日是每年的10月29日，目的是引起公眾關注中風問題，提高預防及治療中風的意識，教育公眾關注中風，以及減低中風對破壞大眾健康的風險，患者與家屬也要有自覺，如有突發性嘴歪眼斜、口齒不清、半邊肢體無力，應立即到院就醫。
(中時 )
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