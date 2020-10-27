RED芮德2018曾與高爾宣、婁峻碩與唐仲彣合體組團「CHING G SQUAD」，她單飛後拍攝新歌〈AROUND〉MV，高爾宣、婁峻碩徹夜未眠全程參與，讓她感動得躲在化妝間偷哭，RED芮德表示：「大家都以為我是酷妹，但內心有著許多的小劇場，感受到好友們愛的圍繞，再也無法控制淚水。」高爾宣與婁峻碩也喊話：「把握時間趕快衝刺，等妳達陣歸隊！」

RED芮德新歌〈AROUND〉MV邀請高爾宣、婁峻碩、焦凡凡、異鄉人、RPG、ADEN、SunKis、G22團體、JINBO、羅莎莎與知名舞團體HD SQUAD等20位歌手與網紅齊聚，嗨跳洗腦舞，RED芮德說，原本以為大家會NG連連，沒想到情緒超嗨，拍攝過程十分順利，特別感動的是高爾宣和唐仲彣當天行程滿滿，中間跑完通告後，再度趕回現場拍攝，婁峻碩則徹夜未眠錄完音直奔現場，看到好友們盛情力挺，RED芮德情緒失控的躲進化妝間哭泣，心中滿滿的感謝能擁有好友們愛的圍繞，高爾宣肯定：「歌好聽但要穩穩地做，也關心問專輯要印多少張，不要給自己太大的壓力！」婁峻碩則說好友不需任何言語，就是力挺到底。

RED芮德2016推出單曲受到注目，2018年與高爾宣、婁峻碩與唐仲彣合體組團「CHING G SQUAD」。她為單飛推出首張國語專輯《TAKE IT SLOW》，請弟弟幫忙貸款百萬，很怕接到弟弟電話，她說，弟弟每個月都很準時來電告知要繳利息了，讓她感受到現實與理想的差距。這張專輯對她來說意義不同，唯有自己完成音樂創作，才能真正的圓夢，而她壓力也超大的，深怕大家對自己的創意不買單，變成一片歌手。她的專輯11/2才要推出，百萬貸款已用盡，她抱著不成功便成仁的決心再加碼資金，並搭配香氛蠟燭行銷，目前已經大超支，因此她經常跟老弟開玩笑說：「小心！哪天我會跑路！」她也歡迎粉絲網路挑戰她編排的洗腦舞，自錄15秒上傳社群，標籤RED芮德，她將選出前幾名送出禮物。

RED芮德拍攝新歌〈AROUND〉MV，高爾宣、婁峻碩助陣。（群石國際提供）

RED芮德拍攝新歌〈AROUND〉MV。（群石國際提供）

(中時 )