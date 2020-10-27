中天新聞台面臨關台危機，引發各界質疑打壓新聞自由、言論自由，昨（26）日NCC舉辦換照聽證會，不少藍營人士也在場外集結聲援。不過，事情延燒多日，都未見國民黨立委蔣萬安發聲，資深媒體人韋安直言，沒有中天，2022蔣萬安還選的下去嗎？而蔣萬安今日已對此表態。

2022台北市長選舉，蔣萬安、台北市議員羅智強都是國民黨熱門人選。對於中天換照事件，韋安今日在臉書表示，當羅智強大發公車廣告反「關中天」時，看了一下蔣萬安的臉書，過去一周沒有一則跟中天有關的PO文，連這個都躲？直言「天天想選台北市長，沒有中天，2022蔣還會有聲量，選的下去嗎？」

（圖／摘自韋安臉書）

此外，PTT網友也指出，包括高雄市前市長韓國瑜，強強滾、文山伯、杏仁哥等挺韓大將，以及國民黨鄭照新、葉元之、洪孟楷、王鴻薇、游淑慧等人，都出來聲援中天，但蔣萬安竟然無聲無息，臉書也沒一行文，認為蔣萬安沒出來挺中天，韓粉可能會倒戈羅智強。

不過，今日蔣萬安在王淺秋的廣播節目「千秋萬事」採訪中已對此表態，認為這整件事背後似乎有政治力介入，且斧鑿明顯，在NCC做最後決定前，應該排除政治力影響，讓NCC依法行事，行使獨立職權，且關於中天的許多裁罰仍在走行政訴訟，真正確定的只有5件，總金額約113萬元，與鑑定人聲稱的1000多萬元有很大落差。

(中時新聞網)