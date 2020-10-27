「低薪、長工時、高房價」為近年來台灣年輕人苦不堪言的3大因素，「巢運」等民間團體今日於立院舉行記者會表示，台灣房價有進一步推高的趨勢，蔡總統在2016年競選時提過安居3策，呼籲「實價登錄2.0」等相關法案，應盡速審查，展現蔡總統實踐居住正義的決心。

今日出席者，包括民進黨立委江永昌、民眾黨立委蔡壁如、時力立委邱顯智，以及都市改革組織、消費者文教基金會、房市改革行動聯盟等等。

巢運表示，在近期疫情趨緩後，房價又有推高的趨勢，根據永慶房屋第3季房價表現資料顯示，7大都會區的房價較上季漲了2.5％至5.2％之間。行政院應盡快提出相關法案，以回應民眾對購屋資訊透明化的需求。

巢運指出，桃園、新竹、台中、台南都漲到歷史高點，根據各地的地政局統計資料，9月份6都的建物買賣移轉數量合計有2.43萬棟，月增12％，年增率36％，為房地合一稅實施後的57個月以來的單月新高。

巢運說，因為實價登錄2.0遲未修法，導致預售屋不需即時登載，變成房價炒作的溫床，很多消費者在資訊不對等的情況下，被不肖業者以炒作話術藉機哄抬。

巢運表示，蔡總統過去競選時曾提出「房屋市場資訊透明」等安居政策，但至今仍原地踏步，希望蔡總統能積極促成行政、立法兩院支持實價登錄2.0。

邱顯智指出，新竹常有預售屋秒殺，據傳有建商和投資客串通，讓預售屋剛開賣就被投資客掃光，然後加碼200萬賣出，接著建商和投資客再對分暴利。

江永昌說，不合理的房價是年輕人最痛苦的問題，是否顯示一路以來，政府在政策及法律上的強度還要再強烈一點，才能回應年輕人買房的問題。

(中時 )