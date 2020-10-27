台中市議會27日交通地政委員會業務質詢，朱暖英質詢說，民眾為健康或爬山的愛好者，都經常會去登山；台中市觀旅局應為民眾提供優質登山體驗，並整建及新闢的登山步道。觀旅局長林筱淇表示，潭子新田步道兩週內會回覆整修時間，提供登山朋友安全的登山步道。

朱暖英質疑觀旅局提供的優質登山步道，如太平蝙蝠洞延伸步道路線，轄管登山步道總長96.75公里，這個步道處於山崩與地滑，地質敏感地帶，沒有做好防護設施，卻也未建置步道之空間圖資，更未提供民眾正確實用之旅遊資訊，這樣的登山步道如何稱得上優質步道呢？要求觀旅局應該做好防護措施，提供步道的空間圖資，有正確的旅遊資訊才稱得上優質步道，以保障登山民眾的安全。

朱暖英說，因為疫情的關係，多數人幾乎沒有出國，且在疫情趨緩之後，民眾出現報復性登山戶外活動，有一些登山步道是民眾經常在走的，但這些登山步道卻損壞嚴重，像潭子新田萬里長城步道。

朱暖英指出，民眾向她反映，潭子新田萬里長城，是民國94年完工的，也歷經16年了，整個步道破損嚴重，不是只有中間破洞，是整個幾乎斷裂，在這種情況下實在太危險了，而且也沒有圍起來，讓民眾繼續在走。這步道一看就有可能整個斷裂，非常危險。

朱暖英表示，這個步道也有出現在台中市觀光旅遊局的網站，觀旅局管轄這塊就應該積極一點，有損壞的步道就應該整修，以便保障登山朋友的安全。

(中時 )